La declaración de Alexia Putellas sobre Mbappé que no ha gustado al madridismo: “Estoy feliz...”

Está considerada, por méritos propios, una de las mejores futbolistas del mundo. Alexia Putellas lo ganó prácticamente todo en 2021, más que nadie nunca en el fútbol femenino. Un reconocimiento tanto a nivel colectivo, con el FC Barcelona, tras ganar la Liga, la Copa de la Reina o la deseada Champions League. Como a nivel individual donde se alzó con el Balón de Oro o el Globe Soccer Away. La jugadora española también recibía 2022 con un nuevo galardón: el premio The Best que otorga la FIFA.

Ayer visitó ‘El Hormiguero’, que dirige Pablo Motos, y vivió una entrevista de lo más desenfadada charlando de todo, tanto de su trayectoria como de su palmarés, en el que figuran una Champions League, seis campeonatos de Liga, siete Copas de la Reina y dos Supercopas de España.

Aplaude la decisión de Mbappé

Entre otras cosas, el presentador le preguntó si tuvo algo que ver con que Mbappé se quedara en París y su respuesta no ha gustado al madridismo: “Él ha decidido eso... y si él es feliz... yo estoy encantada de que se quede en París. Feliz de que no venga al Real Madrid” subrayó.

Recordando esa gala, en la que Putellas recibió el galardón de manos del delantero francés, Motos no pudo evitar hacer referencia a su “outfit”, que era prácticamente igual al de Leo Messi, quien también se llevó el Balón de Oro. “¿Messi y tú os llamasteis para ir conjuntados a la gala?”, preguntó, a lo que Putellas respondió con humor: “Sabes que pasa, que ya ha ganado tantos que ya debe tener el armario gastado”.

Sus referentes

La capitana del Barça también se refirió a los ídolos que la empujaron de pequeña a amar el deporte rey. “Para muchas niñas eres ahora una gran referente en el fútbol, pero ¿Qué referentes tenías cuando eras tu pequeña?”, se interesaba Pablo Motos. Alexia suspiraba y respondía: “No tenía referentes femeninos de pequeña. Tenía a Rivaldo, Xavi, Iniesta, Leo Messi...”.

La futbolista también se refirió a las expectativas de cara de cara a la Eurocopa 2022 que se celebrará en Inglaterra del 6 al 31 de julio. y aunque se mostró optimista con el juego de España no quiso lanzar las campanas al vuelo. “La gente tiene ilusión, que está a tope con nosotras, pero hay que tener los pies en el suelo porque estamos en el mismo grupo que Alemania, que ha ganado seis o siete veces seguidas la Eurocopa, y hay seis o siete selecciones que están a tope”, ha advertido la internacional española.