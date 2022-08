Del apartamento con simulador de golf a la mansión de Mallorca: las joyas inmobiliarias de Lewandowski

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros de Europa y se ha convertido en la estrella absoluta del mercado de fichajes. La entidad blaugrana ha pagado 45 millones, además de cinco en variables, por la incorporación del delantero polaco en unas negociaciones que se alargaron durante más de un mes en medio de una gran tensión. El ariete es uno de los mejores futbolistas del mundo, y es un auténtico especialista en anotar goles pero también ha sabido invertir sus ganancias. según la revista Forbes, sus ingresos son de 33 millones de euros que provienen de su elevado contrato y diferentes acuerdos de esponsorización. En este sentido, sólo futbolistas como Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar han ganado más dinero que el jugador polaco en 2021.

De sus ganancias, 20 millones procedían de su ficha en el Bayern de Múnich y los 13 restantes de acuerdos con firmas y compañías como Huawei, Procter & Gambl o Nike.

Sus impresionantes propiedades

La mansión de Lewandowski en Mallorca FOTO: Instagram larazon

Un suculento botín que el polaco ha sabido invertir, entre otras cosas, en propiedades. Una de sus joyas inmobiliarias es sin duda la mansión que adquirió en Mallorca por 3,5 millones de euros.

La vivienda fue construida en 2001, por lo que es bastante moderna. A pesar de ello, fue reformada antes de que el delantero polaco la comprara definitivamente. La superficie habitable tiene 411 metros cuadrados de extensión, pero la superficie total de la propiedad llega hasta los 1.200 metros cuadrados. En el exterior, cuenta con una vegetación frondosa y abundante, además de una piscina bastante grande en la que el jugador puede nadar y disfrutar de su mujer y su hijas.

A diferencia de otras casas de la zona, la de Lewandowski no tiene vistas al mar, pero si que ofrece otras ventajas, como que apenas es visible desde el exterior, ofreciendo una privacidad máxima. La elección de Mallorca no es extraña ya que el polaco no fue el primero de los jugadores del Bayern de Múnich en adquirir una casa en la isla balear. Varios integrantes del club bávaro recomendar al delantero la compra de una propiedad, siendo los más importantes Hasan Salihamidzic (director deportivo) y Oliver Kahn (director general). Además del futbolista Mario Gotze, con quien compartió vestuario en el mencionado club en dos temporadas. Sin embrago esta no es la única joya inmobiliaria del delantero.

Robert Lewandowski llegó en 2010 a Alemania y desde entonces no se cansa de romper records. Primero fue con el Borussia Dortmund, después con el Bayern Munich y ahora espera hacerlo con el FC Barcelona. Pero el jugador polaco no olvida sus raíces y por eso es poseedor de una lujosa casa en su Varsovia natal. El delantero adquirió este gran apartamento en la capital a cambio de unos 8.000.000 Є, en 2016. El piso está ubicado en el imponente rascacielos Zlota 44 y es uno de lo más costosos del lugar. Los más económicos valen entre 300.000 Є y 2.000.000 Є, siendo el de Robert uno de los más top.

El impresionante simulador de Golf FOTO: Instagram La Razon

El arquitecto polaco-estadounidense Daniel Libeskind diseñó el bloque de 192 metros de altura y se aseguró de que la propiedad estuviera completamente equipada con todo lo que Lewandowski necesitara. Además, la vivienda posee unas vistas espectaculares.

Dormitorio con impresionantes vistas FOTO: Instagram La Razon

Hay un centro deportivo y recreativo de última generación, un cine privado, un simulador de golf y una sala de degustación de vinos, según Luxurious Magazine.

la impresionante piscina de la que puede disfrutar el delantero del Bayern FOTO: Instagram La Razon

Ahora, tras su llegada a Barcelona, seguro que el delantero podrá disfrutar más fácilmente de escapadas a Baleares.