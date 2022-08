Lewandowski: “La última temporada del Madrid fue exitosa, pero aquí estamos para intentar ganarlos”

El gran momento de la pretemporada para el Barcelona ha llegado: el equipo azulgrana presenta a Robert Lewandowski, su fichaje estrella, uno de los mejores delanteros de Europa. Y lo hace precisamente cuando se cumple un año del anuncio de la salida de Leo Messi. Joan Laporta se ha mostrado eufórico cuando el atacante pisó el Camp Nou y le dio las gracias por el esfuerzo. Lewandowski pronunció un discurso medio en castellano, medio en catalán, medio en inglés. A las 13:30 se podrá seguir aquí en directo la rueda de prensa.

"Estoy muy contento de estar en Barcelona" 😍😍😍😍 pic.twitter.com/NrXJwSFdiB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2022

“Hola, culés. Estoy muy contento de estar en Barcelona. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser jugador del Barça. Ha sido un camino largo para llegar hasta aquí. Espero daros muchos goles y muchas alegrías”, fueron las primeras palabras del polaco, que dio una vuelta al estadio saludando a la afición, jugó un rondo con unos chicos de la cantera, se fotografío con su familia, dio unos toques de malabarista muy aplaudidos... Y en medio de todo, Laporta gritando “Visca Barça”.

Lewandowski ya está preparado para hablar. Ha cambiado el traje de futbolista por la chaqueta y la corbata.

FIN DE LA RUEDA DE PRENSA DE LEWANDOWSKI

14:06: Relación con el Bayern. Laporta: “Para mí sigue siendo una buena relación

14:05: Motivación. Lewandowski: “Sigo con hambre, con la mentalidad de ganar, me divierte jugar al fútbol”.

14:02: Jugar el Clásico. Lewandowski: “Por supuesto estoy listo para enfrentarme al Real Madrid. Sé que la última temporada para el Madrid ha sido muy exitosa, pero aquí estamos para poder vencerles. Será difícil, y no sólo el Real Madrid, hay otros clubes, tienes que jugar siempre a tu mayor nivel. Vamos a salir al campo cada fin de semana para ganar, también en la Champions. Va a ser un reto, pero estamos trabajando bien. Estoy preparado para el Clásico, pero no pienso en el Real Madrid y Benzema”.

14:01: Euforia. Laporta. “Estamos haciendo un equipazo. Ha sido un año muy difícil, pero hemos aguantado bien la presión. Estamos satisfechos, y seguimos trabajando. Está bien encaminado, pero necesitamos coger velocidad de crucero para tener estabilidad, devolver la alegría a los aficionados y volver a ganar títulos”.

13:59: No de Azpilicueta. Fichar un lateral. Alemany: “Uno de los jugadores que nos interesaba era Azpilicueta, él tenía una situación complicada en el Chelsea y han decidido que no lo quieren traspasar. Le deseamos lo mejor. Ya veremos qué pasa con el resto. De momento estamos tranquilos con lo que tenemos”.

13:55: Hace un año se fue Messi y ahora presentas otro crack. Habla Laporta. “Hoy es un día histórico para el Barça, todos estamos emocionados de que un jugador de la categoría de Lewandowski quiera venir a juagar al Barcelona. Vemos en el mercado que muchos quieren venir a jugar al Barça. Hace un año tuvimos una situación muy difícil y ha pasado un año y se ha dado la vuelta. Podemos decir que hemos salido del hospital y estamos más saneados”.

13:52: Conversación con Xavi. Lewandowski: “Después de unos minutos sabía la idea que tenía en mente, lo que quería de mí, el sistema, la táctica... Y después de estas conversaciones sentí una conexión. Sabe dónde quiere ir y qué quiere hacer”.

13:50: Fichaje. Laporta: “Queríamos un delantero goleador, hablé con el representante y me dijo que sí. Nos pusimos en contacto con el Bayern, Mateu Alemany ha hecho un trabajo fantástico hablando con las personas del Bayern con discreción. Cuando hubo un momento en el que vimos que el Bayern estaba predispuesto a hacer el traspaso eran las cantidades y ahí Mateu, que es muy hábil, y Jodi Cruyff trabajaron en el tema y cuando se llegó a un acuerdo ya hubo unas vídeo llamados. Robert también tenía la inquietud si lo íbamos a poder inscribir y le dijimos que si sólo pudiéramos inscribir a uno, era el. Digo el esfuerzo porque otros clubes ofrecían más dinero y una ficha mayor. Ha cumplido una promesa que hizo a pesar de las presiones. El Barça ha hecho un gran esfuerzo, pero ayudado por la disposición de Robert y su agente”.

13:48: A tu edad pensabas que iba a llegar el tren del Barcelona. Lewandowski: “Creo que la edad en este momento no importa, es sólo un número, no me siento como si tuviera 34 años. Físicamente me encuentro muy bien. No tenemos que pensar en esto. El fichaje, no ha sido fácil para mí dejar el Bayern, he estado allí ocho años, pero para mí y para mi carrera y para mi familia era el paso ideal que necesitaba”.

13:46: Críticas a fichajes del Barcelona. Habla Laporta: “Sólo hay palabras de agradecimiento a Lewandowski por el esfuerzo que ha hecho por venir. Se va a sentir recompensado porque hemos visto el entusiasmo que ha creado. Tenemos un gran respeto por el Bayern de Múnich y todos los clubes de Europa”.

13:43: Venta Barça Estudios. Habla Laporta. “Se aprobó porque lo teníamos previsto, no porque la Liga dijera nada. Era por tener una previsión en caso de opiniones divergentes [la cuarta palanca]. El Barça ha hecho operaciones estos dos últimos meses por 868 millones de euros y tenemos el balance saneado. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos tenido que activar unas operaciones para vender activos del club, siempre de forma controlado, para poder recuperarlos más adelante”.

13:42: Inscripción de jugadores. Habla Laporta. “Hemos trabajado para poder inscribir a todos los jugadores. Hemos trabajado mucho y bien pare reunir los requisitos y si hace falta, hacer alguna operación más. Está presentada la documentación, a ver qué decide la Liga. Hemos cumplido lo que os piden”.

13:41: Llevar el “9″, que era de Memphis. Habla Laporta: “Es una decisión del club, por intereses, por imagen. Memphis lo ha entendido”.

13:39: Por qué ficha por el Barcelona. “Sé que no son los mejores momentos del Barcelona, pero cuando hablé con Joan y vi el proyecto, supe que quería estar aquí. Mis compañeros tienen mucho potencial y cuando veo los entrenamientos... Todo está saliendo bien. Al principio de temporada tenemos que demostrar que estamos en el buen momento. Con este equipo pueden ocurrir cosas muy distintas a las del año pasado”.

13:38: Ser un líder del Barcelona. “Es un reto para mí, mostrar en los primeros partidos de la temporada mis mejores destrezas en el terreno, también, con mi experiencia y mis goles, poder empujar a otros jugadores. Ver lo que puedo hacer no sólo para el equipo en el césped, sino el rendimiento en su conjunto. Aquí hay mucho talento y si puedo ayudarles con palabras, con sólo con mis habilidades con el balón, si puedo usar esa experiencia voy a hacerlo”.

13:36: El Barcelona ha preparado un vídeo con los mejores momentos de Lewandowski y Laporta lo corta para recordar una anécdota: “Su madre me ha contado que hace 20 años vino a este estadio, y le dijo: ‘Un día jugará aquí”.

13:33: Lewandowski: “Ha sido increíble ver a tantos aficionados en el estadio. Quiero demostrarles cuanto antes todo lo que puedo hacer en el terreno de juego”.

13:31: Habla Laporta para dar las gracias a Mateu Alemany y Jordi Cruyff. “No ha sido fácil”, dice del fichaje de Lewandowski. “Es una prueba de que empieza una nueva etapa en el Barcelona, esperemos que sea exitosa, y tú eres un referente”, dice el presidente, que habla de que el Barça “vuelva a ser una referencia del fútbol mundial”.