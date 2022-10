Nuevos problemas para Piqué: la “rebelión” que puede salirle muy cara

Gerard Piqué regresó al once titular del FC Barcelona frente al Mallorca tras hacerlo ante el Cádiz allá por el 10 de septiembre y tuvo protagonismo desde el principio. El central logró un récord histórico al convertirse el defensa del FC Barcelona que ha disputado más partidos de Liga: 393. Superó la marca que había alcanzado Carles Puyol en 2014, cuando el capitán cerró su etapa profesional con 593 partidos oficiales, 392 de Liga.

Si embargo, no todo fue positivo. Gerard volvió a dar que hablar tras una dura entrada en el minutos 38 de partido, tras barrer a Kang In Lee con una segada. El catalán vio la cartulina amarilla y los jugadores del Mallorca protestaron y reclamaron la revisión de la jugada, pidiendo una tarjeta roja que el colegiado, apoyado por el VAR, no consideró. Y para colmo el Mallorca le jugó una mala pasada que no ha tardó en hacerse viral. Casualidad o no, durante el calentamiento todas las miradas apuntaron al ‘3′ del Barça mientras sonaba por megafonía ‘Te Felicito’, el hit de su ex mujer Shakira junto a Rauw Alejandro.

Y entonces en pleno estadio del Mallorca donde jugaba el Barcelona le ponen a Piqué “Te felicito” de Shakira 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WOLIuvPOLI — Javier Mendoza (@JMendozaDaza) October 2, 2022

Pero, si la sombra de Skahira es alargada, sus quebraderos de cabeza se extienden de nuevo más allá del césped. En plena batalla judicial con Shakira, Las polémicas que se han suscitado en torno al central y que nada tienen que ver con su carrera deportiva ha acabado por cansar no solo a Xavi Hernández que ya en la pretemporada daba un durísimo toque al defensa sino a sus propios empleados. Y es que Gerard Piqué no gana para disgustos en lo que a trabajo se refiere. Por una parte, sus continuidad en el Futbol Club Barcelona está en el aire y podría ver la puerta de salida antes de los previsto y por otra las aguas andas revueltas en sus negocios.

Fuga masiva en Kosmos

Los trabajadores de su empresa Kosmos están “descontentos” porque ha “descuidado” sus responsabilidades. Así lo asegura el paparazzi Jordi Martin en Socialité, que ha podido saber que durante las últimas semanas se ha producido “una fuga masiva” entre el equipo directivo de Kosmos. “Ésta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, aseguró Martín, remarcando que estarían hartos de la situación que se está viviendo y que en los próximos días otros empleados podrían seguir ese mismo camino. “Le transmitieron a Piqué que están descontentos”, sentenció.

De hecho, le habrían dado un ultimátum: “O les sube el sueldo prometido hace dos años o se marchan”.

Martin asegura también que Joan Laporta, presidente del club azulgrana, le habría pedido al ex de Shakira que se baje el sueldo o “va a tener problemas”, por lo que podría ser su última temporada en el equipo catalán, donde tiene contrato firmado hasta 2024. El jugador cuenta con una cláusula secreta que lo dejaría libre el próximo verano si no participa en el 35% de los partidos de la presente campaña, cifra que parece complicado de alcance y que el Barça no dudaría en ejecutar.

A pesar de su titularidad este fin de semana, el central sigue sin levantar cabeza.