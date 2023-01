Supercopa, Real Madrid - Barcelona: Las claves del “renacer” de Ter Stegen

Pedri fue nombrado MVP de la semifinal de la Supercopa contra el Betis, pero él sabía que el premio tenía que haber sido para otro jugador. «Se lo merece Marc [André Ter Stegen]. Ha hecho un partidazo y estamos en la final gracias a sus paradas», dijo el centrocampista en referencia al portero del Barcelona, que no sólo detuvo dos penaltis en la tanda, también metió tres o cuatro manos fantásticas durante los 120 minutos. «No tiene importancia, lo importante es estar en la final», dijo el alemán, que atraviesa por un momento de forma extraordinario y que es uno de los responsables de que en Liga, por ejemplo, los azulgrana sólo hayan recibido seis goles.

Apoyos, uno contra uno, juego con los pies...

Su gran temporada llega justo después de los peores momentos que ha pasado el guardameta desde que aterrizó en el Camp Nou. Fichado en 2014, la primera campaña compartió el puesto con Bravo (el chileno jugaba la Liga y Ter Stegen, Champions y Copa), pero después se hizo con la portería para él. «Es un portero muy completo, con características idóneas para jugar en el Fútbol Club Barcelona», lo define Juan Carlos Unzué, ex meta del Barça y que lo dirigió cuando era segundo entrenador de Luis Enrique. «Tiene muy buenos apoyos que le ayudan a hacer paradas bajo los palos muy interesantes, se hace grande en los uno contra uno y tiene una gran capacidad para iniciar y darle continuidad al juego con los pies», sigue describiendo Unzué. Durante años, nadie discutía a Ter Stegen... Hasta la temporada pasada, en la que empezó a escuchar las primeras críticas porque su rendimiento bajó.

Estoy encantado con Ter Stegen XAVI

Las lesiones llegaron a su vida, especialmente una en la rodilla izquierda que ya le afectó durante el curso 2020-21 y de la que decidió operarse en el verano de 2021 para intentar empezar la temporada siguiente en plenas condiciones. Se incorporó un poco tarde al equipo y pareció afectarle. «Creo que su rendimiento del año pasado estuvo condicionado por esa lesión», opina Unzué. «Ahora ya está el nivel de antes de la lesión, porque está pudiendo hacer todo tipo de trabajos y la preparación que hacía anteriormente», añade el ex guardameta. Ha recuperado la potencia de piernas para hacer algunas de esas intervenciones que parecen imposibles, y otros balones los saca con su heterodoxa forma de parar, que a veces le acercan más a un portero de balonmano que de fútbol. «Yo creo que desde hace un año o algo así estoy a un muy buen nivel. Al final también es el trabajo y todos los días tengo a un equipo espectacular que me hace mejor cada día y me hace pensar en las cosas que hay que mejorar. Lo que uno quiere son momentos como este en todos los partidos y ganarlos», dijo Ter Stegen después de derrotar al Betis, en un español casi perfecto. Lo habla desde pocos meses después de llegar a Barcelona, ciudad en la que siempre dice que se siente muy a gusto.

Desde la marcha de Piqué, además, Ter Stegen se ha convertido en el cuarto capitán. No sólo tiene peso en el césped, también fuera. «Estoy encantado», dice Xavi.