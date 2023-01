Supercopa, un título y un punto de partida para Real Madrid y Barcelona

La Supercopa es un torneo que en cierto sentido «molesta». A mitad de enero, con un desplazamiento largo a Arabia Saudí que obliga a acumular esfuerzos y a aplazar un partido de Liga... Además, la conquista del título tampoco motiva especialmente a los aficionados. Pero puede haber varias lecturas más allá de sumar un éxito, que en el caso del Real Madrid supondría igualar las trece coronas del Barcelona y en el caso del Barcelona, llegar a 14 seguir siendo el rey en solitario de esta competición. «Todos los títulos son importantes para este club, dan confianza y motivación para seguir bien y tener un buen ambiente. Nos jugamos muchas cosas en este partido», confesó Carlo Ancelotti.

El Real Madrid también empezó 2022 un poco raro, con una derrota en Getafe. Pero después en la Supercopa pudo con el Barça en semifinales pese a la mejoría de su gran rival, derrotó al Athletic Club en la final y se cargó de confianza. Al final terminó siendo una temporada histórica. Esta vez las dudas están otra vez presentes en el campeón en uno de los años más extraños de la historia por la disputa del Mundial en medio del curso. Ancelotti entiende que después de Qatar su equipo no esté al ciento por ciento y defiende a muerte a sus hombres sobre un posible conformismo. «Hablamos de jugadores que han empezado a ganar en 2013 y siguen ganando, nunca se les ha llenado la barriga y nunca se les va a llenar porque tienen una calidad mental muy alta. Estamos en un club muy exigente y no te permite pensar en eso», opinó el entrenador italiano, que hace especial hincapié en dónde deben subir el nivel. «Lo que estamos considerando en este momento es defender mejor. Hay cosas que tenemos que mejorar y evaluando el partido contra el Valencia el bloque ha sido mejor; quitando el posicionamiento en el gol encajado. Lo hemos hablado y ojalá no se vuelva a repetir».

Con Militao

Militao estará disponible, pero Lucas Vázquez no llega, y se une a Tchouaméni y Alaba, que no viajaron a Arabia. Un triunfo del Real Madrid serviría también para demostrar al Barça que sigue siendo superior y eso podría afectar en lo que queda de Liga, competición en la que están muy igualados.

Lo mismo se puede decir del Barça: si gana, sería un aviso a su máximo rival de que están preparados para la pelea tanto en el día a día del campeonato doméstico, en la regularidad, como en los cara a cara. «El aspecto psicológico es fundamental, ese puede ser un punto de ventaja para ellos: tienen jugadores con más experiencia, han jugado más finales. Nos tienen que poder las ganas de ganar títulos. Hace mucho que no ganamos títulos y se tiene que demostrar. Nos lo tenemos que creer, porque cuando nos lo creemos jugamos muy bien al fútbol», aseguró Xavi. «Significaría mucho este título para nosotros, con el extra de que es el Real Madrid. Nos daría esta confianza para seguir trabajando», continuó el preparador. «Un impulso para continuar en la dirección correcta que llevamos», dijo en el mismo sentido el capitán, Sergio Busquets. Tampoco el equipo catalán está bordando el fútbol. Juega bien un rato y desaparece otro y al final ha sido Ter Stegen quien le ha mantenido vivo en los últimos compromisos, contra el Betis y en el Metropolitano. No encuentra estabilidad y un título, aunque sea el menos importante, sería un impulso y un plus de confianza para el proyecto del entrenador y para un equipo que en tres años sólo ha levantado una Copa del Rey.

❝Nos tenemos que centrar en ganar la final para conseguir un título con este nuevo proyecto❞



🔊 - Sergio - pic.twitter.com/cdAtmtIMDh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2023

Ganar es, por tanto, levantar la Copa y meter la duda en la cabeza del rival para lo que queda de curso. ¿Es o no es importante la Supercopa?