El lío en la portería del Barcelona

Ter Stegen fue operado de la espalda el pasado martes y el Barcelona emitió un comunicado breve. “El jugador del primer equipo Marc ter Stegen ha sido reintervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares por la Dra. Amélie Léglise, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad”. No se habla de plazos concretos para volver, por otro lado como es habitual en los últimos años. Incluso en muchas ocasiones no se dice la lesión concreta que tienen por la privacidad del futbolista. Sí estableció el tiempo de baja el propio guardameta alemán el pasado jueves en un mensaje en sus redes sociales en el que, tras declarar su amor al club y decir que va a hacer caso a los médicos y pasar por el quirófano, asegura: “Después de mi última operación de espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos”.

Dentro de un tono aparentemente cordial, hay fuego en los comunicados de ambas partes. El Barça deja claro que el portero ha sido “reintervenido” y el portero establece “tres meses” sin haber sido siquiera operado, y no es una cifra cualquiera. Si fueran cuatro meses, sería lesión de larga duración y el club podría utilizar parte de su ficha para generar “Fair Play” y regularizar las inscripciones de los nuevos fichajes; para poner otro parche, como está sucediendo las últimas temporadas. El club mandó un informe a LaLiga, que será quien tenga la última palabra (su tribunal médico) del tiempo de recuperación. La entidad azulgrana matiza que ya fue operado de lo mismo (en 2023) para intentar que se llegue a esos cuatro meses y tener así un respiro económico.

La guerra Barça - Ter Stegen

Porque Ter Stegen no es una prioridad. Al revés, se ha convertido en un problema para el Barça, que lleva un tiempo con inestabilidad en su portería. Con la llegada de Flick al club azulgrana el verano de 2024 todo parecía claro: Ter Stegen, su compatriota, de portero titular e Iñaki Peña en el banquillo. Pero la lesión del alemán en la rodilla el pasado septiembre lo cambió todo. Peña asumió la responsabilidad y el club sacó del retiro a Szczesny, que terminó convirtiéndose en portero titular desde enero, una decisión que también fue discutida. Ter Stegen llegó a final de curso, pero no pudo jugar la Champions porque eso hubiera supuesto tener que desinscribir al polaco. Sí participó en algunos partidos de Liga, aunque se iba distanciando del club. Que pusiera lo de “tres meses” en el comunicado tiene una parte de provocación y es un capítulo más de la guerra que llevan desde final de la temporada pasada. El fichaje de Joan García fue una declaración de intenciones del club: llega un portero para ser titular porque Szczesny, aunque cumplió, también dejó dudas en las semifinales de Champions contra el Inter y es arriesgado dejarlo como guardameta principal. Joan está llevando el “1” en la pretemporada por Asia, pero Flick suavizó la situación diciendo que era sólo para esta gira. Si el polaco es el suplente y el español el titular, ¿en qué lugar queda Ter Stegen?

Un año importante para Ter Stegen

Es una invitación a que el germano buscara una salida, con lo que además el club se quitaría una de las fichas más altas, herencia de la pasada época en la dirección del club. Por otro lado, Ter Stegen le hizo un favor al club y aceptó en 2023 renovar y diferir parte de su sueldo: bajárselo en el momento para dar aire económico al club, pero ir recuperando lo perdido en los últimos años de su contrato. Eso hace complicado negociar una rescisión. El Barça también juega con que es un año clave para Ter Stegen, siempre eclipsado por Neuer en la selección alemana, pero que apuntaba a titular en el Mundial de 2026. Es difícil que lo sea si no juega en su equipo. Esta nueva operación de espalda, además, es una dificultad añadida. Flick habló con él y también le explicó que no partía con ventaja, pero el capitán azulgrana apuesta por luchar por el puesto.

Iñaki Peña, el único disponible

La situación en la portería del Barcelona a poco más de dos semanas de que comience LaLiga, es la siguiente: Iñaki Peña tiene contrato hasta el verano de 2026 y no tiene sitio, pero en estos momentos sería el único portero disponible, por la baja de Ter Stegen y porque Joan García y Szczesny no están inscritos. Ter Stegen, recién operado a la espera del tiempo de baja, no podría jugar casi hasta 2026 y si aceptara salir sería ya en el mercado de invierno; tiene contrato hasta 2028. Joan García, portero en principio titular, no está inscrito. Szczesny, portero en principio para el banquillo, tampoco está inscrito pese a que acaba de ampliar su relación con el club dos años, hasta 2027.