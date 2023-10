Fermín hace caso a Xavi: se lo cree

Se dice que los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades. A la crisis económica del Barcelona, que le ha impedido reforzarse todo lo que le hubiera gustado, se ha unido la plaga de lesiones, y eso ha abierto la puerta a los jugadores de la cantera de la que tanto presume el equipo azulgrana, y con razón. Es tendencia los últimos años, pero los jugadores, los chavales que han ido subiendo han demostrado que estaban preparados y lo han hecho para quedarse. "No tienen miedo", dice Xavi. Eso es lo que siente cuando les mira a los ojos. Pasó con Gavi, con Balde, con Araujo, y ha pasado este curso con Lamine Yamal y con Fermín López.

No es un remiendo Fermín, es un recurso más con el que puede contar el entrenador. No estaba previsto que viajara con el primer equipo del Barcelona a la gira de pretemporada por Estados Unidos, pero en los entrenamientos convenció a Xavi y se fue, para tener minutos ante el Arsenal y para reventarla ante el Real Madrid, en un amistoso que no servía de mucho, pero un Clásico es un Clásico y en media hora marcó un golazo ("La enganché y no me lo pensé", dijo tras poner la pelota en la escuadra) y dio una asistencia para completar el 3-0. Ahora, a las puertas de un Clásico de verdad, de Liga, con puntos de por medio, ha protagonizado su mejor partido como azulgrana ante un rival de clase media como el Shakhtar, pero en la Champions.

Y el debate está abierto: ¿debe ser titular ante el Real Madrid, sobre todo dadas las circunstancias? Hasta el viernes no se sabrá exactamente cuáles son las circunstancias, pero de los lesionados, parece que sólo Lewandowski y Raphinha apuntan a poder estar en Montjuïc el sábado, y no al cien por cien, más en el banquillo para salir un rato en la segunda parte. Eso limita las opciones de Xavi: Ter Stegen, Cancelo (o Araujo), Araujo (o Iñigo Martínez), Christensen, Balde, Oriol, Gündogan, Gavi, Joao Félix, Lamine Yamal (o Fermín o Cancelo si Araujo es lateral) y Ferran Torres. No puede moverse mucho de ahí el técnico. Lamine en la derecha supone desborde (quizá obligar a Vinicius a tener que ayudar), pero menos trabajo defensivo. Fermín no es extremo, pero tiene cualidades un poco distintas a la de los típicos medios de La Masia: se gira con la habitual habilidad de los medios, pero es más vertical, entra desde segunda línea y tiene buen disparo, un recurso infrautilizado en el Barça.

El gran amigo del "Cabezón"

"Si se lo cree, puede jugar muchos años en el Barça", dice Xavi. Se lo está creyendo. Aunque contra el Madrid la responsabilidad la tienen que asumir los Gündogan, Araujo, Joao... Fermín no tiene pinta de arrugarse. Nunca fue titular en las categorías base del Barça, pero tampoco dudaron nunca de que debiera continuar en el club. De su año cedido al Linares volvió con 12 goles y 4 asistencias en 40 partidos. Este curso llega dos tantos y un pase definitivo en 405 minutos. Se saltó el Barça B para jugar con los "mayores" y para estar al lado de su amigo Gavi, al que llama "Cabezón" y este le contesta "hermano" o "bro", asegura en el Instagram del club. Siempre estaban juntos en La Masia y, como confesó en "Mundo Deportivo", fue uno de los que más apoyo le dio cuando la depresión le amenazaba, siendo juvenil de tercer año. Eso, dice, le hizo más fuerte. Quizá de Gavi también aprendió a exprimirse. En los últimos partidos lo han tenido que sustituir de puro agotamiento.