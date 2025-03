Fernando Burgos responde a Unai Simón: "Me has puesto en la diana y yo también tengo familia"

La actualidad futbolística de la selección española quedó ayer eclipsada por el enganchón viral vivido entre el futbolista Unai Simón y el periodista de Onda Cero Fernando Burgos, después de que Simón haya rechazado contestar a Burgos durante la rueda de prensa que ofreció.

"Con todos los respetos, a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a contestar (...) Es una decisión por mi parte", afirmó el guardameta.

Lo que ocurrió entre ellos sucedió en la zona mixta, después de la victoria de España ante Alemania. En ese momento salió Unai Simón para responder a las preguntas de los periodistas y Fernando Burgos le dijo: "Es un momento histórico, nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa, y jugando a un fútbol con una suciedad terrible (...)".

El comentario no fue bien recibido por el futbolista, quien le respondió que si se trata de Alemania o de España. Acto seguido, Burgos respondió que se trataba de Alemania. Sin embargo, en posteriores declaraciones, Unai Simón encontró una falta de respeto.

"No te lo deseo ni en mil años..."

Fernando Burgos ha querido aclarar lo sucedido y responder al portero. "Ha esperado ocho meses y medio para pasarme la factura. La recibo y la acepto. Podía haberlo evitado y no ha querido. Podíamos haber hablado antes", comenzó.

Burgos se ha dirigido a Unai Simón para decirle: "Como fui tan maleducado, hoy te has puesto a mi nivel, me has empatado. Para algunos eres un héroe por haber vetado a un periodista que tuvo un enganchón contigo. Pues te doy la capa de héroe, el elogio y el halago populista. De los 27 años que llevo cubriendo la Selección Española han pasado por delante de mis ojos unos 400 internacionales. Eres el primero con el que he tenido una situación como esta".

Asimismo, Burgos no ha dejado pasar la ocasión para disculparse ante el futbolista por lo sucedido. "No se me cae ningún anillo. El que tiene boca se equivoca. Si te molestó la palabra 'marciano', que para mí no es un insulto, te pido disculpas, disculpas sinceras. Creo que hablando se hubiera entendido la gente".

"Unai, me has puesto en una diana, y yo también tengo familia y amigos... No te deseo ni en mil años el día que he pasado hoy. Has querido hacer un océano de un charquito; respeto tu libertad de expresión y espero que se respete la mía", sentencia.