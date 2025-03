Las otros líos de Íñigo Martínez con la selección: de su plantón a la España de Luis Enrique a la bandera oculta en su manga

La baja de Íñigo Martínez que fue convocado por Luis de la Fuente para los dos partidos de la Nations League ante la selección de Países Bajos sigue generando un gran debate. Tras el partido ante el Atlético, el club azulgrana informó que Iñigo sufre una parameniscitis interna en la rodilla derecha y que hará tratamiento en Barcelona. No estableció un tiempo de baja aunque como mucho podría estar entre dos y tres semanas fuera y sería duda para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético del miércoles 2 de abril.

Si embargo, son muchos incluso en el seno de la Federación que consideran que el defensa vasco se ha borrado de la convocatoria. El hecho de que el futbolista no se quedará en Madrid para ser Revisado por los médicos de la selección ha levantado todo tipo de sospechas. La polémica cobró aún más fuerza a raíz de los comentarios de David Sánchez en El Partidazo de COPE, donde sugirió que la ausencia del futbolista podría estar relacionada con su condición de vasco y su actual club. "Este país se inventó que Piqué cortó las mangas de una camiseta que llevaba una bandera que no llevaba. Se inventaron lo de las medias en una alineación, cuando las medias, en aquella ocasión, no llevaban tampoco bandera. Con lo cual, es normal que pensemos que toda esta duda en torno a Íñigo Martínez sea porque es vasco y juegue en el Barcelona", afirmó.

Ayer, Unai Simón en rueda de prensa trató de defender a su compañero y consideró una "falta de respeto" las especulaciones en torno al defensa culé. "He leído lo de Iñigo, que se ha borrado de la convocatoria. Me parece mal dudar de Iñigo, si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado me parece una falta de respeto no creerlo. Estoy seguro de que Iñigo tenía muchas ganas de venir. Me parece una falta de respeto para un compañero que he tenido en el club y en la selección y no lo merece", afirmó.

Sin embargo las dudas sobre Íñigo Martínez no son de extrañar si tenemos en cuenta que no es la primera vez que se ha visto envuelto en una polémica en torno a la selección nacional.

Sus polémicos antecedentes

En 2018, no fue convocado con España por lesión pero jugó con el Athletic y con Euskadi. "Ha sido un malentendido entre los servicios médicos" alegó entonces.

Dos años después, el futbolista renunció a jugar la Eurocopa con la España de Luis Enrique alegando problemas psicológicos. El asturiano contaba con Iñigo Martínez pero éste prefirió no ser convocado.

“Sentía que no tienes esas ganas y fuerzas para competir. Llegas a entrenar, y no disfrutas como se debe en el fútbol. Hay que saber decir basta, hasta aquí he llegado y tengo que parar. En el Athletic lo sabían, y me tocaron jugar partidos al final porque había gente lesionada. Si hubiera sido por mí, habría parado mucho antes”, explicó entonces.

¿Oculta la bandera en su manga?

Pero aún hay más. En junio de 2022, cuando parecía que con la retirada de Gerard Piqué de la selección española las polémicas sobre el independentismo y la falta de amor por España de los jugadores de la selección de fútbol se habían acabado, un tuit desató un auténtico revuelo en redes sociales.

El entonces presentador de los deportes de Antena 3, Javier Alba afirmó que Iñigo Martínez, que militaba aún en el Athletic Club, se había remangado la camiseta "para que no se viera la bandera de España".

Algunos usuarios no tardaron en responder que era una práctica habitual del jugador remangarse las mangas tanto en la selección como en su club pero el periodista se mantuvo en sus trece. "Qué cansancio. Me parto con algunos de vosotros. Para empezar Iñigo es vizcaíno y yo catalán, de Barcelona. ¿Pasa algo? Y lo de la manga, lo puede hacer las veces que quiera, pero sabe perfectamente que está tapando la bandera de España. Y ya no voy seguir más con esto. ¿OK?"

Ahora, una oportuna lesión ha vuelto a Íñigo Martínez en la picota y el silencio del futbolista no ayuda. El debate está servido.