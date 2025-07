La frase de Xabi Alonso sobre lo que quiere para el futuro tras la derrota contra el PSG

La semifinal del Mundial de Clubes contra el PSG dejó un sabor amargo para el Real Madrid y para su técnico, Xabi Alonso. En un encuentro marcado desde los primeros compases por los errores defensivos de los jugadores madridistas, el equipo blanco cayó con claridad y sin reacción posible, superado por el ritmo, la intensidad y el oficio de un rival más hecho. El propio entrenador lo reconoció sin rodeos tras el choque: “El inicio del partido ha marcado mucho, se nos pone cuesta arriba en el minuto 10, el PSG es un proyecto de dos años y nosotros llevamos poco, es una señal de lo que nos queda de trabajar y evidentemente duele”.

Una derrota para aprender

No hubo excusas ni discursos autocomplacientes. El técnico tolosarra fue directo al señalar que el plan no salió, que los dos goles encajados en los primeros minutos condicionaron el encuentro por completo. “Los dos goles tempraneros te obligan mucho más, vas a remolque, sabes que no te puedes desequilibrar mucho, ellos tienen buen nivel”, explicó, dejando entrever que la solidez del conjunto de Luis Enrique y su madurez táctica impidieron cualquier intento de remontada por parte de los suyos. “Mucho que analizar y mucho que aprender de la derrota de hoy”, concluyó en ese bloque.

El análisis fue autocrítico y a la vez constructivo. Lejos de considerar la derrota como un fracaso absoluto, Alonso quiso enmarcarla dentro del proceso de crecimiento que atraviesa su equipo. “Lo de hoy nos viene bien para saber el recorrido que nos queda por mejorar, estamos empezando”, dijo, poniendo énfasis en el poco tiempo que lleva el nuevo proyecto en plena ebullición competitiva. “Llevamos tres semanas en contexto de competición y sin entrenar y ahora saber dónde estamos y mirar donde queremos estar y prepararnos para ello. En cuatro semanas estamos de vuelta”, añadió, dejando claro que este parón servirá como punto de inflexión para reajustar ideas y empezar a construir el equipo que tiene en mente.

El final de la temporada

Con una perspectiva a medio plazo, el técnico quiso recordar que este no es el punto de partida del próximo curso, sino el cierre de uno que ha sido largo y exigente. “Este no es el punto de partida de la temporada que viene, estoy seguro”, aseguró. “Hay cosas que han sido buenas en este proceso, pero hoy no es el inicio de la siguiente temporada, es el final de la presente y empezaremos de otra manera”. Es decir, no todo está perdido, pero tampoco se puede tomar este tropiezo como un adelanto negativo del futuro inmediato.

Xabi Alonso, muy claro

Una de las pocas notas positivas de la noche para el Madrid fue la reaparición de algunos jugadores que han pasado semanas en el dique seco. Alonso valoró este regreso, aunque sin caer en triunfalismos: “Al final sabes que van a ser importantes para la temporada que viene, recuperaremos a otra gente…”.

El encuentro también tuvo un fuerte componente emocional por las despedidas definitivas de dos símbolos del vestuario: Luka Modric y Lucas Vázquez.Alonso, que ha tenido apenas unos días para compartir vestuario con ambos como entrenador, quiso dedicarles unas palabras de respeto y gratitud: “Ha sido poco tiempo pero he estado con ellos intentando que disfrutaran de sus últimos días por lo que han significado”, confesó. “No es la mejor despedida pero les agradezco en nombre de todos lo que han supuesto”. Dos salidas silenciosas, eclipsadas por el resultado, pero no por ello menos sentidas dentro del grupo.

Pero si algo dejó claro el entrenador es que se puede mejorar y se puede hacer con fichajes: "Estamos siempre abiertos a mejorar, no puedo afinar más."