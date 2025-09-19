El fútbol inglés no da crédito ante la actuación estelar de Pedri en St. James Park. Los ídolos rivales así reaccionan

Un nuevo escenario y un nuevo recital se suma al casillero de Pedri González en St. James' Park. Con una exhibición del dominio del tempo durante el partido, el FC Barcelona se llevó los primeros tres frente al Newcastle en la jornada inaugural de la Champions League. Cuando el '8' del Barça está en el campo, el ritmo lo marca él y se juega a lo que él quiere. Prueba de ello, la gestión de la pelota del equipo azulgrana en numerosos tramos del partido. El centrocampista canario, escoltado por Frenkie De Jong, manejó el partido a su antojo permitiendo que el Barcelona superara la presión asfixiante que propuso Eddie Howe, entrenador del equipo inglés, dejando una impresión profunda en aficionados y prensa británica, que no tardaron en destacar su actuación.

El reconocimiento de Pedri no se limitó a la prensa. Leyendas del fútbol como Paul Scholes, del Manchester United, no dudaron en elogiarlo públicamente: “Es mi nuevo jugador favorito”, escribió el excentrocampista en Instagram. Thierry Henry, por su parte, comentó en CBS: “Es el jugador que más se parece a Laudrup”, resaltando la calidad y el temple del canario para marcar diferencias en el terreno de juego.

Tampoco faltaron elogios de jugadores en activo. Jack Grealish, actualmente cedido al Everton desde el Manchester City, destacó la conexión entre Pedri y Frenkie de Jong: “Pedri y De Jong son un disfrute verles jugar”. La prensa inglesa, aunque centrada en otras figuras como Rashford, reconoció el impacto del joven español y su capacidad para dominar el juego, dejando claro que su talento está alcanzando niveles sobresalientes en Europa.

La pelota siempre a Pedri

Todo el juego del Barcelona pasa por Pedri. Su exhibición, sobre todo con el resultado a favor, fue espectacular a la hora de mantener la posesión de la pelota, controlando el ritmo del partido y asegurando que los blaugranas pudieran sostener su ventaja. Su rendimiento fue clave para que el equipo se llevara el triunfo en St. James’ Park, consolidando su estatus como eje indiscutible del juego azulgrana.

Su compañero Frenkie de Jong, al ser consultado sobre los candidatos al Balón de Oro, no dudó en incluir a Pedri entre los aspirantes, subrayando su estatus dentro del equipo. Con apenas 22 años, Pedri se ha convertido en el faro del juego del Barcelona, mostrando inteligencia, madurez y seguridad para gestionar momentos cruciales, como el tiempo de descuento en el partido frente al Newcastle, sellando una victoria de oro para su equipo.