La futbolista Alisha Lehmann denuncia la indecente propuesta de un famoso: "¡100.000 euros por sexo!"

La jugadora suiza de 24 años Alisha Lehmann, considerada la futbolista más sexy del mundo ha revelado que un famoso muy reconocido a nivel mundial le ofreció más de 100.000 euros por una noche de sexo.

Más Noticias Mundial Así es Alisha Lehmann, la futbolista más seguida del Mundial

En su participación en Dir Tea Talk, presentado por la rapera alemana Shirin David, contó algunos pormenores de aquel episodio: “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha 100.000 dólares para pasar una noche con ella’”.

La anécdota generó asombro en el estudio y todos quisieron saber su contestación: “Mi respuesta fue: ¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100.000?”, respondió entre risas. Pero, a pesar de su negativa, el hombre insistió a través del guardaespldas de la futbolista a quien le siguió enviando mensajes.

Lehmann no dio ningún detalle sobre quien era esta persona, ni siquiera a qué se dedica, solamente se limitó a decir que es una “celebridad conocida internacionalmente”. Además, reveló: “Lo loco es que todavía tengo su mensaje en mi teléfono. Es un poco estúpido”.

La sorprendida rapera alemana Shirin respondió: "¡Tengo que saber el nombre! ¿Es futbolista?". Pero Alisha, de 24 años, se limitó a decir: "No puedo revelarlo. Pero es muy, muy conocido internacionalmente".

La futbolista más seguida del mundo

La delantera e instagramer suiza es la jugadora con más seguidores del mundo, se declara abiertamente bisexual y es una activista por la visibilidad del fútbol femenino. De hecho no dudó en criticar la brecha entre los ingresos de los futbolistas y de las futbolistas. Se "Si fuera un hombre ahora, sería mega, mega rico. Como hombre, no tienes que usar las redes sociales, ganas tanto por semana que sería suficiente para toda tu vida", afirma.

Con tan solo 24 años, la jugadora ha acumulado una gran cantidad de seguidores en redes sociales y es reconocida por su constante lucha por la visibilidad del fútbol femenino, y también por su belleza.

Su popularidad en redes sociales es evidente, superando los 15,5 millones de seguidores en Instagram y con casi 10 millones en TikTok, lo que la convierten en la futbolista con más seguidores en el mundo. Una cifra enorme si se le compara con la que tienen jugadoras como la española y ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, o la neerlandesa, Vivianne Miedema, primera delantera de la historia en lograr 100 goles en la Superliga femenina. Putellas tiene pco más de 3 millones de seguidores en Instagram mientras que Miedema apenas llega a los 475.000.

Hace unas semanas, recibió una oferta de 100 mil dólares para formar parte de la plataforma My.Club, competencia de OnlyFans.

Las ganancias serían repartidas con 50 mil dólares para la futbolista del Aston Villa y el resto para la primera división femenina de suiza. Sin embargo, Alisha descartó aparecer en páginas de contenido erótico y creó su propio sitio para sus fans, en el que se pueden suscribir desde 10 dólares para ver su contenido exclusivo, el cual no será de carácter sexual.