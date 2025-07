El futbolista que más ha echado de menos el Real Madrid en la derrota ante el PSG

Solo cinco partidos, 449 minutos, ha necesitado Dean Huijsen para que Xabi Alonso, sus compañeros y el madridismo lo eche de menos. El central había sido titular y había jugado enteros los cinco encuentros del Mundial de Clubes hasta cuartos de final. Justo en el último minuto tuvo que hacer ese penalti y vio una roja que lo apartaba de la semifinal, que habría jugado desde el principio y entera. Recién llegado, el ex del Bournemouth se ha convertido en imprescindible por su capacidad para sacar la pelota y romper líneas con pases precisos desde atrás. Unas cualidades que parecieron mucho más valiosas en los primeros diez minutos del choque ante el PSG, cuando primero Asencio y después Rüdiger se enredaron con la pelota y permitieron los dos primeros goles del equipo de Luis Enrique. Es verdad que los franceses presionan bien, pero no fue fruto de ese trabajo lo que sucedió, los dos centrales del Real Madrid se enredaron ellos solos.

El alemán tocó primero la pelota con la pierna de apoyo y ya no pudo buscar el pase que quería hacia un compañero, y Raúl Asencio se confió en un control y fue el principio del fin para el Real Madrid. El canterano completaba así un Mundial de Clubes para olvidar. Jugó la primera parte ante el Al Hilal y cometió un penalti bastante prescindible que permitió a los de Simone Inzaghi igualar el gol que había marcado Gonzalo. En la segunda jornada, solo estuvo siete minutos en el campo frente al Pachuca, porque vio una roja directa por una falta siendo el último defensor. Se perdió por sanción el partido ante el Salzburgo y Xabi no lo usó ante la Juventus y le dio cinco minutos frente al Dortmund.

La sanción de Huijsen lo devolvía al once titular y su aparición fue la que fue. «No está siendo el inicio de competición deseado, pero no tengo dudas de darle la vuelta a la situación. Es hora de trabajar aún más si cabe para seguir creciendo. Gracias a todos por vuestros mensajes», escribió en sus redes después de su roja directa, pero no ha conseguido irse de Estados Unidos con buen sabor.

Sí ha dejado una gran sensación Huijsen, que ya tiene el cartel de titular y la labor de Xabi va a ser buscarle un compañero habitual en el centro de la defensa. En el Mundial han jugado con él en algún momento Rüdiger, Asencio y Tchouaméni cuando ha apostado por la defensa de tres. Justo en el partido ante el París Saint Germain se produjo el regreso de Eder Militao después de su segunda lesión grave de rodilla.

Se rompió el cruzado de la rodilla derecha el pasado noviembre en la Liga ante Osasuna, y ayer, en Nueva Jersey volvió a jugar media hora. Si vuelve a su mejor nivel sería el elegido para jugar con Dean Huijsen, que ya es fijo.