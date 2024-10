El futbolista que renegó de España y ahora vinculan al Barça

Alejandro Garnacho - nacido en Madrid- acaparó titulares en España cuando dio calabazas a la Roja pero también por su proyección en el United que lo han convertido en unos de los fichajes deseados por varios grandes de Europa. Nunca ha ocultado su simpatía por el Real Madrid, ha celebrado sus goles como Cristianoe incluso se burló de Barça cuando el Manchester United eliminó a los culés en febrero de 2023 en los dieciseisavos de final de la Europa League pero ahora desde Inglaterra lo ven vestido de blaugrana.

"Pasa de ronda el equipo grande", escribió entonces en su mensaje Garnacho, pegando un duro palo al Barça, que por segunda temporada consecutiva quedaba eliminado de la Europa League más pronto de lo esperado. Pero eso no fue lo peor, el extremo del Manchester United acompañó su mensaje con una foto en la que se burla claramente de Pedri imitando el típico festejo del joven azulgrana al celebrar los goles. El canario no pudo jugar en Old Trafford por lesión por lo que este gesto ha escocido mucho al barcelonismo.

Sin embargo, nada de esto parece haber influido en el FC Barcelona que -según apuntan desde Inglaterra- ha echado sus redes sobre una de los jugadores más prometedores de la Premier. El extremo argentino no goza de su mejor momento en Old Trafford y, según apunta el medio británico The Sun, el FC Barcelona estaría estudiando incorporarlo a sus filas. A Garnacho no le ha gustado que Erik Ten Hag le haya dejado en el banquillo durante varios partidos, provocando hasta una pelea entre ambos y el joven jugador no descarta cambiar de aires.

El argentino se vio obligado a jugar un papel de suplente en los dos primeros partidos del United esta temporada, jugando los últimos 30 minutos contra Fulham y los Seagulls, asistiendo al gol de la victoria de Joshua Zirkzee en el último momento contra el primero en Old Trafford. Ahora, tanto Juve como Barça siguen a un futbolista por el que el United pediría en torno a 60 millones de euros.

Su carpetazo a La Roja

Nació en Madrid pero eligió a Argentina. El 12 de septiembre de 2023 es una fecha marcada con números de oro en el calendario deportivo y vital de Alejandro Garnacho. El extremo de 20 años debutó de forma oficial en la selección argentina en la histórica goleada 3-0 ante Bolivia, por la segunda fecha de las Eliminatoria y ya no podrá jugar para ningún otro combinado nacional.

El jugador del Manchester United, nacido en España y de madre argentina, estuvo en la mira de los equipos juveniles de La Roja y tuvo la opción de poder representar a España pero su elección era clara. "Argentina, SIEMPRE" escribió tras su debut.

Fue tentado en varias ocasiones por "La Roja", porque estaba en disposición de elegir a cualquiera de ambos equipos nacionales. "A Garnacho lo llamó el encargado de selecciones de España y él fue muy claro, le contestó por respeto, pero tiene decidido jugar para Argentina", reveló Bernardo Romeo, el coordinador de Selecciones Juveniles.

Mucho más duro fue su representante al afirmar que fue España quien perdió su oportunidad. "Lo de España es un tema cerrado y no hay que esconderse. Una muy mala gestión de la Federación Española, yo no sé de quién, o puedo adivinar de quiénes, pero muy mala gestión o muy mala política. Y yo creo que Garna no va a ser el único caso en el que se pueda llegar a perder un jugador con doble nacionalidad, sinceramente te lo digo. Y él decide ir con Argentina porque realmente lo siente. Para él no ha supuesto un trauma en absoluto, todo lo contrario. A él cuando se le abre esa posibilidad, imagínate, poder jugar con una selección como la Argentina, toda su familia materna, sus abuelos, él los ha sentido desde pequeño y para él no es un problema, es una bendición", expresó Quique de Lucas, ex jugador y agente de Garnacho en Relevo.

Ahora, podría volver al futbol español de la mano del Barça.