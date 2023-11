La espectacular chilena del futbolista que rechazó jugar con España

Alejandro Garnacho es el nombre propio de la Premier League. El hispano-argentino marcó un golazo de chilena ante el Everton que silenció a los aficionados locales. Garnacho renovó hace unos meses con el United, pero estuvo de baja por una lesión. El extremo mostró un gran nivel durante la anterior campaña, pero no estaba gozando de regularidad en estos encuentros. "No me lo puedo creer, la verdad. No he visto cómo marcaba, sólo he escuchado al público y he dicho: ‘¡Dios mío! Es uno de los mejores goles que he marcado nunca. Todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada", dijo.

Garnacho recordó en su celebración a Cristiano Ronaldo. El atacante llegó a rechazar la opción de jugar con España, pese a que su padre nació en Madrid. Sin embargo, su madre es Argentina y quiso apostar por la selección albiceleste. De hecho, ya estuvo cerca de estar en el Mundial.

Alejandro llegó a sonar también para el Real Madrid en varias ocasiones. Desde la directiva blanca le conocen muy bien porque Garnacho tiene pasado en el Atlético de Madrid hasta que el United llegó.