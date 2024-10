La bronca de Luis Enrique a Mbappé que hundió al Barça: "Se ponía a defender como un hijo de puta..."

El documental "No tenéis ni p*** idea" sobre Luis Enrique está dejando momentos únicos, en especial una charla del asturiano con Kylian Mbappé que fue clave en la eliminatoria de Champions League contra el Barça.

Luis Enrique está delante del delantero francés y le hace un 'speech' pasional sobre la importancia vital de que lidere la presión en defensa.

"He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los h****s a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y jugador de ir a presionar", suelta el asturiano sobre cómo lideraba 'Su Majestad' a sus compañeros en los Chicago Bulls.

Luis Enrique, en el intento de que Mbappé entienda que frenar la salida de Cubarsí marcará la diferencia en la eliminatoria y en la remontada ante el Barça, intensificó su charla táctica: "Vas a ser tú el que te pegues presionando a Cubarsí todo el partido para que no avance y a Ter Stegen, y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda, pero a mí eso no me vale. Cuando no puedas ayudarnos con los goles y coges a dos compañeros como Ousmane y Barcola y te pones a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una p*** máquina".

"Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande". Así de sincero se mostraba Luis Enrique con Mbappé en un partido donde finalmente pasó lo que quería el entrenador. Posteriormente, el PSG cayó ante el Borussia en semifinales.