Gerard Piqué pasa olímpicamente del título de Liga del Barça

El Barça se proclamaba ayer campeón de LaLiga Santander tras ganar al Espanyol en el derbi por 2-4. Un triunfo histórico para los de Xavi Hernández al conquistar el título con cuatro jornadas de antelación y, por primera vez en la historia, en casa del rival catalán.

Los culés conquistaban con autoridad un campeonato -con el que suma 27 en su palmarés- tras tres años lejos del título de LaLiga. La ganó en la temporada 2018-19 y las siguientes fueron del Real Madrid, Atlético y de nuevo los blancos.

Está será la ultima Liga con el Barça para Sergio Busquets y probablemente para Jordi Alba, pero también para Gerard Piqué, hasta hace unos meses capitán del equipo de Xavi. Gerard Piqué ya no es jugador del Barça porque el pasado mes de noviembre se despidió del club blaugrana y también del mundo del fútbol pero este título también es suyo. Antes del parón por el Mundial fue citado por última vez con el equipo, contra el Osasuna en Pamplona, donde no llegó a jugar pero se convirtió en protagonista tras ser expulsado por sus ataques al árbitro Gil Manzano. En esta Liga ha jugado en seis partidos (cuatro como titular) y el título pasará a formar parte de su palmarés.

Tan solo un "retuit"

Sin embargo, el día de ayer es como si no hubiera existido para el central culé. Hay silencios que dicen mucho más que las palabras y Piqué ha dado muestra de ello. No hay un solo mensaje de felicitación en sus redes sociales para el que ha sido el equipo de su vida. Ni en Twitter ni en Instagram. Los mensajes sobre la Kings League y la Queens League inundan sus perfiles pero el título conseguido por el FC Barcelona no ha merecido más que un "retuit", algo muy pobre para quien ha pasado toda su carrera de blaugrana.

El último mensaje cariñoso fue el que publicó tras anunciar Sergio Busquets su retirada. "Una carrera juntos. ha sido un placer enorme. Gracias por todo" publicó el pasado 10 de mayo junto a una imagen con su ex compañero.

Hoy será la gran fiesta blaugrana y Xavi Hernández ya adelantó que Piqué estaría invitado a la celebración. El técnico apuntó que se trata de un caso 'especial' por su retiro y que le llamará para que acompañe a sus excompañeros durante la rúa: "Sí, lo hemos pensado. Es un caso especial porque se retiró, no como otros jugadores que están en otros equipos. Le avisaremos para la celebración".

Sin embargo, el ex capitán blaugrana no solo no ha confirmado su presencia sino que se ha mostrado bastante frío al respecto. En un directo de la Kings League donde salió el tema de la rúa de campeones, el ya ex futbolista se limitó a decir: "Estoy muy tranquilo ahora".

Aún no se sabe si finalmente acudirá a los actos de celebración esta tarde pero, por sus gestos, parece que el central ha pasado página.