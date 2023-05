Gerard Piqué vuelve a mojarse con un controvertido discurso sobre catalán: "¿No puedo hablar en castellano?"

Gerard Piqué se ha convertido en protagonista en las últimas horas por dos polémicas que están dando mucho que hablar en redes sociales. Por un lado, su actitud tras el campeonato liguero del Barça -el ex capitán ha pasado olímpicamente de este título y declinó la invitación de estar en la Rúa- y por otra, la lengua "oficial" de su proyecto estrella: La Kings League y su versión femenina (Queen League).

Tras salir del FC Barcelona, el futbolista volvió a unirse a Ibai Llanos para organizar, a través de su productora Kosmos, este exitoso torneo de fúbol. Y es que Piqué, como ha demostrado en anteriores ocasiones es un maestro a la hora de vender nuevos formatos y, sobre todo de exprimirlos en redes sociales. Prueba de ello es su reciente contrato con Mediaset para emitir el torneo o la expansión de su negocio que pretende llegar este año a siete u ocho países.

Una expansión con lengua "oficial"

Tras romper los récord de audiencia y seguimiento en redes, el pasado mes de febrero Piqué ya anunció que el torneo busca expandirse y está en conversaciones para llevarlo a siete u ocho países en 2024. “Estamos en plena expansión, tenemos conversaciones con varios países para que 2024 sea un año en el que haya 7 o 8 países con la Kings Legue. Con unas finales a final de año en las que los ganadores de cada país jueguen”. Ante una joya audiovisual como esta, era cuestión de tiempo que la idea se exportara a otros países. Así que, tras la puesta en marcha de la "Queens League", la versión femenina del formato, el ex culé ya tiene proyectado su desembarco en América Latina y hace semanas confirmo que Ronaldinho será propietario de un equipo de la futura liga brasileña.

Y con un mercado latino en auge y el estreno de su formato televisivo, el ex futbolista tiene claro cual debe ser la lengua oficial de su torneo: el castellano.

Un hecho que viene generando un tenso debate desde hace semanas y por el que los independentistas no han dudado en cargar duramente contra él. "Lamentable Gerard Pique, imponiendo a las jugadoras en qué idioma deben expresar sus sentimientos o emociones. Te harás de oro pero pasando por encima de los valores que dices que tienes", asegura un comentario en la redes. "Muy mal señores q mandan en la KingsLeague: obligar continuamente a hablar en castellano... Os deja como unos parásitos y unos intransigentes. Gerard Piqué y Gerard Romero me avergüenzo de estos hechos. Ya son 2 amenazas para hablar en catalán", se queja otro usuario en catalán. "Hasta las narices de la Queens League, Kings League y de Kosmos. Porque Gerard Piqué y amiguitos se llenan los bolsillos están dejando de lado la cultura catalana. No esperábamos lo de él", sentencia otro internauta tras el último partido de la Queen League.

"¡Me toca los cojones!"

Pero, a pesar de las críticas, Piqué lo tiene claro y así lo ha demostrado con su último y controvertido discurso sobre el catalán en el último directo de Twitch de la Kings League. ¿Qué pasa? ¿no puedo hablar en castellano, no puedo hablar en catalán?, cuando hablo en castellano se quejan los del catalán y viceversa. Esto siempre es por unos pocos que políticamente quieren utilizarlo para lo mismo", ha comenzado diciendo el ex capitán del FC Barcelona.

"A veces buscamos luchas donde no las hay. Me siento súper orgulloso de Cataluña, pero me toca los cojones que salga el político de turno a decir 'es que no utilizan catalán'. No jodamos, tienes que saber a quien te estás dirigiendo y lo que no puede ser es que si tienes el lujo de poder hablar otro idioma que llegue a todo el mundo no lo hagas", ha zanjado.

Un discurso que buen seguro escocerá a algunos, sobre todo, a esos políticos a los que Piqué no duda en señalar.