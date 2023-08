El Gobierno anuncia que va a "suspender" a Rubiales la próxima semana

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), comparece ante los medios para explicar las consecuencias del caso Rubiales después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya decidido seguir en el cargo; y las medidas que va a tomar el Gobierno de España. "Comparezco con la voluntad de hablar de lo que ya conocemos por los hechos acontecidos en la final del Mundial del pasado domingo en Sidney. Hemos querido ser neutros y respetuosos en los procedimientos a seguir, desde el primer momento dijimos que no queríamos intervenir hasta que la Federación tuviera su Asamblea Extraordinaria, y como ya lo ha hecho y no ha sido satisfactoria a ojos del Gobierno, comparezco. Quiero ser muy claro y contundente. El señor Rubiales no ha estado a la altura ni de lo que esperaban el Gobierno, las jugadoras por algunas declaraciones que ya se han hecho públicas, ni, sobre todo, la sociedad española. El señor Rubiales ha defraudado hoy en su reacción, no ha hecho lo que debía y consideramos, con todo el respeto a su cargo, que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes. La Asamblea lejos de resolver la situación, lejos de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, ha avivado la polémica; reafirmar la idea que algunos teníamos de que debía dar más pasos y lejos de atender a eso, lo que ha hecho el señor Rubiales es agravar la situación", comienza Francis.

El Gobierno de España no va a estar impasible ante esto. El señor Rubiales ha dicho que no se va, que no dimitía, y con el respeto que nos merece un puesto como el de la RFEF, el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF ha acabado, por tanto el Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y por lo tanto si el TAD lo tiene a bien puedo anunciar que suspenderemos al señor Rubiales en sus funciones de presidente de la RFEF. Hoy mismo elevaremos una denuncia fundamentada ante el TAD si, como creemos nosotros, se ha cometido una falta grave y si el TAD lo tiene a bien, en los próximo días podremos evaluar en la comisión directiva el CSD si podemos suspender de sus funciones al presidente de la RFEF. Nosotros vamos a elevar esa falta muy grave, saben que había denuncias de diferentes colectivos que hemos estudiado, pero hemos llegado a un punto que lo que va a llevarse al TAD no será la elevación de la denuncia de nadie, sino una propia del CSD", añade Francos.

Los pasos a seguir a partir de ahora los explica Franco: "La denuncia del CSD al TAD va a llegar esta tarde. Rogamos que el tribunal, que se suele reunir los jueves, pueda reunirse el próximo lunes de forma extraordinaria para ganar tiempo; y una vez que se haya reunido, si incoa el expediente y considera que esa falta muy grave merece el inicio de la tramitación, de forma inmediata convocaremos a la comisión directiva del CSD, que hay que convocarla con dos días de antelación. A los ojos de la ciudadanía puede parecer que estemos perdiendo días, pero vamos a un proceso complicado y lo que no quiere este Gobierno es encontrarse con impugnaciones o con subterfugios formales que lleven al traste el objetivo final. Esto puede ser el #MeTo del fútbol español, puede ser un cambio, es el momento de decir que hay cosas que no pueden volver pasar. Pido perdón a las jugadoras porque no merecían esta semana".

Turno de preguntas:

¿Sienten que Rubiales les ha desafiado?

"No me siento desafiado. Creo que es el momento en el que menos entrañas tenemos que poner y sí más cabeza. No voy a entrar en vocabularios gordos, proclamas, soflamas... No vamos a entrar en eso, el Gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, que es ponerlo en manos del TAD y mientras ellos deciden, si podemos, suspenderlo".

¿Sorprendido por el resultado de la Asamblea por las formas o por la no dimisión?

"Las formas no me han gustado, las escuché en la radio y no sonaban bien y al verlas, no sonaban bien ni se veían bien. Respecto al fondo, él ha decidido. Yo durante esta semana he sido muy respetuoso. De él dependía dimitir o no, de mí dependía que si él no tomaba medidas, hacerlo".

Fiscalía ha abierto un expediente por si hay agresión sexual

"Hemos recibido la información, tenemos la carátula de la apertura del inicio del expediente, pero nosotros en los procedimientos judiciales lo que podemos hacer es respetarlos y si fuera necesario colaborar. Si la Fiscalía nos llama, estaremos a su disposición, pero no podemos ir más allá, no puedo valorar jurídicamente lo que la Fiscalía está estudiando".

Ataque de Rubiales a miembros del Gobierno

"No he hablado con la vicepresidenta segunda, la ministra Montero, Belarra ni Echenique. Yo creo que hoy Rubiales en lugar de atacar tenía que pedir disculpas y bajar la mirada y estar a los hechos de lo que la sociedad reclama. Es raro que todo el mundo vaya en contra dirección en la autopista y el señor Rubiales podía haber tomado hoy un cambio de sentido y como no lo ha hecho, el Gobierno va a frenar ese coche".

Si se le puede suspender antes del TAD y si ha hablado con Rubiales

"Lo segundo, yo volví del Mundial con Rubiales en el avión, no puedo negar que haya hablado con él, no hablamos mucho del tema, pero le dije que creía que era grave y que tenía que rectificar con contundencia. Y estos días he hablado también con gente de su entorno relevante, para intentar que las cosas no acabaran como han acabado, pero las conversaciones no han sido fructíferas. Sobre lo primero, jurídicamente estas cosas son complicadas. El CSD no puede inhabilitar a ningún presidente federativo, yo no puedo echar a nadie porque por suerte este es un país con garantías, mi opinión no cuenta por encima de la de un tribunal; lo que podemos hacer es lo que vamos a hacer: elevar al TAD el expediente porque entendemos que hay una falta muy grave que puede constituir una infracción de los principios y la legislación vigente del ámbito deportivo, y el TAD tiene que decidir si incoa o no ese expediente; si lo hace, yo como presidente del CSD puedo convocar a la comisión directiva del CSD para instar la suspensión en sus funciones, cuidado, siempre supeditada a que después el TAD tenga que resolver, como cualquier tribunal, independientemente de mi opinión, que no he dicho, porque no quiero incurrir en ninguna causa que justifique mi imparcialidad. Lo que yo puedo hacer es seguir los procesos".