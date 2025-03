Golpe letal de Shakira a Sergio Ramos que deja a Rayados fuera de la Concacaf Champions Cup

La plantilla más costosa de la Liga MX y una de las más poderosas de la Concacaf, no bastó para superar los octavos de final de la Copa de Campeones y Monterrey se despidió de la competición, tras ser eliminado por Vancouver Whitecaps en la cancha del Territorio Santos Modelos.

El gol de visitante fue el que condenó a los Rayados, que se fueron adelante en el marcador apenas al minuto 4’, con un tanto de Sergio Canales. Parecía que sería una noche tranquila para los dirigidos por Martín Demichelis, que no pudieron aprovechar sus buenos momentos para aumentar la ventaja.

Pero el cuadro canadiense no bajó los brazos y en el minuto 56 logró empatar con gol de Édier Ocampo; 20 minutos más tarde dio la campanada y marcó el segundo.

El penalti de Ramos no fue suficiente

Un penalti en el último minuto de Sergio Ramos forzó el empate global, pero no evitó el fracaso que pone en duda el proyecto de Martín Demichelis al quedar eliminados del torneo de la Concacaf Champions Cup. Monterrey llegó al partido de Vuelta de la eliminatoria, que se llevó a cabo en el Estadio TSM, con un empate de 1-1. Tras el partido de vuelta se llegó aun global de 3-3 pero la regla del gol de visitante favoreció a Vancouver, dejando a Monterrey fuera del torneo y sumido en un rotundo fracaso.

Si embargo, lo que se ha vuelto viral no ha sido el resultado o las dudas sobre el proyecto de Demichelis sino la influencia de Shakira en este fracaso.

Monterrey no pudo jugar en su estadio debido a un concierto de la cantante Shakira este 12 de marzo y se vio obligado a jugar como local en el Estadio Corona.

Una circunstancia que los aficionados consideran que ha jugado en contra de Monterrey y que ha servido de mofa para sus rivales mexicanos y también para los canadienses.

Como si la eliminación no fuera suficiente, Vancouver Whitecaps decidió ponerle más picante al asunto y se burló de Rayados en redes sociales. En su cuenta de X, el equipo canadiense compartió un fotomontaje en el que aparece Shakira con una gorra de los Whitecaps buscando entradas en un ordenador, acompañado del mensaje: "Looking for quarterfinal Whitecaps FC tickets" (buscando entradas de cuartos de final de los Whitecaps). Asimismo la publicación va encabezada con "Whenever, whereverrrr" (una de las canciones más famosas de Shakira).