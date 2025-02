Dónde vivirá Sergio Ramos en México y los lujos secretos exigidos por contrato

La llegada de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey ha generado un impacto inmediato tanto en la afición como en el futbol mexicano. Su presentación oficial en el Estadio BBVA no solo dejó imágenes de euforia y entusiasmo entre los seguidores albiazules, sino que también marcó cifras sorprendentes en términos de asistencia.

Con 33,729 aficionados en las gradas, el evento en el Gigante de Acero superó la asistencia total que han registrado cuatro equipos en lo que va del Clausura 2025. Santos Laguna (32,717), Cruz Azul (30,539), Mazatlán (29,527) y Juárez (29,230) han acumulado menos espectadores en sus partidos a lo largo del torneo que los que reunió la afición rayada para darle la bienvenida a su nuevo refuerzo.

El futbolista que llevará el dorsal 93 como guiño al madridismo debutará con la camiseta del equipo de Monterre el domingo 16 de febrero, cuando Rayados reciba a Querétaro en la jornada 7 del Clausura 2025.

Un contrato sin precedentes

El central español ha firmado un contrato por un año y un salario anual cercano a los 5 millones de euros. Pero esta cifra puede aumentar de manera considerable tras las condiciones pactadas por el defensa sevillano. Durante el Mundial de Clubes, el futbolista recibirá un bono por cada partido jugado, así como unas cantidades pactadas por cada titularidad, capitanía, gol o asistencia.

Asimismo, fuera del terreno de juego, el camero ha logrado cerrar un histórico acuerdo comercial, único en la historia del futbol mexicano. Ramos recibirá el 2% por cada camiseta vendida con su nombre y dorsal comprados en la Tienda Oficial o cualquier otro sitio autorizado por Monterrey.

Pero aún hay más y ahora han salido a la luz los lujos exigidos por contrato por el camero y el lugar donde fijará su residencia.

El programa "Tardear" ha tenido acceso a todas las exigencias de Sergio Ramos en su contrato con el equipo Rayados de Monterrey. Además de los casi cinco millones más bonus, el camero ha pactado una serie de condiciones.

El central vivirá en San Pedro Garza García, la zona más lujosa y exclusiva de México donde el precio medio de sus propiedades ronda el millón de euros. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), es considerado como uno de los lugares más seguros del país con una percepción positiva de 84.9%, por ello, esta colonia ofrece una mezcla de lujo y comodidad inigualada.

Además, se destaca por su excelente infraestructura, con avenidas amplias y bien mantenidas, así como por su gran variedad de servicios de alta calidad. Como puedes ver, la seguridad es una prioridad, con patrullas constantes y sistemas de vigilancia avanzados.

En esta colonia, predominan las residencias de lujo, que van desde modernas casas de diseño hasta impresionantes mansiones con amplios jardines y vistas panorámicas. San Pedro Garza García alberga centros comerciales de primer nivel, restaurantes gourmet, escuelas de prestigio y centros empresariales importantes. Asimismo, cuenta con parques y áreas verdes que ofrecen un respiro dentro de la ciudad.

El sevillano no solo ha elegido zona sino vivir junto a Sergio Canales, que influyó mucho en su decisión de cruzar el charco. Entre sus exigencias figuran una casa con un mínimo de cinco habitaciones, garaje para varios coches y una gran piscina. Además, un entrenador personal, un cocinero y un chofer 24 horas. También correrán a cargo del club, la seguridad del central.

Una aventura en solitario

Pero no todo son buenas noticias para el camero que afrontará solo su aventura mexicana. Así lo adelantó el periodista Javi de Hoyos que asegura tener fuentes fiables en el entorno cercano a Pilar Rubio.

"Pilar Rubio no se va a mudar a México con Sergio Ramos. El pasado viernes, una persona del entorno cercano de Pilar me decía que estaba cansada de mudarse. Se fue a París, después Ramos se fue a Sevilla y ella decidió irse a Madrid por motivos profesionales decía, pero en realidad es porque a ella le gusta vivir en la capital", comienza afirmando en un vídeo publicado en Instagram.

El periodista añade que la mujer del ex central merengue no se ha tomado de buen grado la decisión del futbolista y ha decidido plantarse. "Ahora, cuando Ramos ha tomado esta decisión, ha sido cuando Pilar ha dicho basta y ha dicho yo en esta ocasión no voy a ceder, ya he cedido en dos ocasiones. Ahora me quedo aquí, en Madrid. Aquí se va a quedar el núcleo familiar, Ramos se va solo. Bueno, Pilar le acompañaría en los primeros días, en la presentación y todo eso, pero luego seguirá con su vida. Esta es una decisión que han tomado ahora, pero a mí lo que me trasladan es que tendrán que ver en verano cómo evoluciona su relación con esta distancia evidente, aunque Pilar lo tiene claro, ya no soporta más el tener que mudarse y me parece bien", sentencia.