La drástica decisión de Pilar Rubio tras el fichaje de Sergio Ramos por Rayados: "Ya no lo soporta más..."

Sergio Ramos, sin equipo desde que el pasado mes de junio terminase contrato con el Sevilla se ha atrevido finalmente a cruzar el charco para su nueva aventura futbolística. El ex central del Real Madrid ya es oficialmente jugador del Monterrey, uno de los equipos más importantes de la Liga MX.

El futbolista que llevará el dorsal 93 como guiño al madridismo debutará con la camiseta del equipo de Monterrey podría producirse el domingo 16 de febrero, cuando Rayados reciba a Querétaro en la jornada 7 del Clausura 2025.

Un contrato sin precedentes

El central español ha firmado un contrato por un año y un salario anual cercano a los 5 millones de euros. Pero esta cifra puede aumentar de manera considerable tras las condiciones pactadas por el defensa sevillano. Durante el Mundial de Clubes, el futbolista recibirá un bono por cada partido jugado, así como unas cantidades pactadas por cada titularidad, capitanía, gol o asistencia.

Pero aún hay más y fuera del terreno de juego, el camero ha logrado cerrar un histórico acuerdo comercial, único en la historia del futbol mexicano. Ramos recibirá el 2% por cada camiseta vendida con su nombre y dorsal comprados en la Tienda Oficial o cualquier otro sitio autorizado por Monterrey. También correrán a cargo del club, la seguridad del central.

Una aventura en solitario

Pero no todo son buenas noticias para el camero que afrontará solo su aventura mexicana. Así lo adelanta el periodista Javi de Hoyos que asegura tener fuentes fiables en el entorno cercano a Pilar Rubio.

"Pilar Rubio no se va a mudar a México con Sergio Ramos. El pasado viernes, una persona del entorno cercano de Pilar me decía que estaba cansada de mudarse. Se fue a París, después Ramos se fue a Sevilla y ella decidió irse a Madrid por motivos profesionales decía, pero en realidad es porque a ella le gusta vivir en la capital", comienza afirmando en un vídeo publicado en Instagram.

El periodista añade que la mujer del ex central merengue no se ha tomado de buen grado la decisión del futbolista y ha decidido plantarse. "Ahora, cuando Ramos ha tomado esta decisión, ha sido cuando Pilar ha dicho basta y ha dicho yo en esta ocasión no voy a ceder, ya he cedido en dos ocasiones. Ahora me quedo aquí, en Madrid. Aquí se va a quedar el núcleo familiar, Ramos se va solo. Bueno, Pilar le acompañaría en los primeros días, en la presentación y todo eso, pero luego seguirá con su vida. Esta es una decisión que han tomado ahora, pero a mí lo que me trasladan es que tendrán que ver en verano cómo evoluciona su relación con esta distancia evidente, aunque Pilar lo tiene claro, ya no soporta más el tener que mudarse y me parece bien", sentencia.