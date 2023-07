La gran oferta que ya tiene el PSG por Mbappé, y no es del Real Madrid

El hombre del mercado de fichajes es Mbappé. "Ya tenéis lo que queríais", aseguró Nasser al Khelaifi tras dar la respuesta más esperada en su comparecencia, en la presentación del español Luis Enrique como técnico del PSG, tras las insistentes preguntas sobre la situación de Kylian Mbappé, a quien lanzó un ultimátum. Renueva en las dos próximas semanas o tiene "la puerta abierta" para su venta. Eso lo ha cambiado todo.

Ahora el caso Mbappé' entra en un escenario inédito. El astro francés ha sido puesto en venta si no acepta las condiciones del Paris Saint-Germain que expuso Al Khelaifi con rotundidad. El cambio de discurso de un dirigente que siempre estuvo cerrado a negociar y marcar una cantidad cuando el Real Madrid se interesó por el jugador y llegó hasta a ofrecer 200 millones de euros en una oferta que no fue ni respondida. "Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta", afirmó Al Khelaifi en una conversación con varios medios franceses tras su comparecencia en la nueva ciudad deportiva del club parisino en Poissy, como publicó Le Parisien. Al Khelaifi no ocultó la "decepción" que ha sentido al conocer que Mbappé desea marcharse en junio de 2024 con la carta de libertad y sin dejar el dinero de un alto traspaso, como transmitió en su escrito al PSG. "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo. Él dijo que nunca se iría libre. Si quiere quedarse tiene que firmar un nuevo contrato", afirmó en su comparecencia antes de mostrar en privado su sorpresa por los últimos acontecimientos ocurridos en torno a Mbappé que aseguró debilitarían al PSG.

El tiempo corre. Todo queda en manos de Mbappé para decidir su futuro con quince días como tiempo límite. El 17 de julio es la fecha en la que debería incorporarse a la pretemporada del PSG y el 22 inicia el club francés inicia una gira por Japón El PSG ha mostrado sus cartas, dispuesto a escuchar ofertas si Mbappé no renueva su contrato con fecha de caducidad el 30 de junio de 2024. Para no quedar en una posición de debilidad y correr el riesgo de perder a uno de los mejores jugadores del mundo sin ingreso de traspaso, Al Khelaifi dio un paso firme en su estrategia. Mientras, el Real Madrid esperaba acontecimientos. Su dorsal 9 sigue libre tras la marcha de Karim Benzema, necesita un delantero centro que cierre su proyecto para la temporada 2023-24 y espera una llamada de la madre del jugador, Fayza Lamari, que ponga cifra al precio del traspaso y la cantidad a pagar por la prima de fidelidad.

Pero según ha asegurado Edu Aguirre en El Chiringuito, otros equipos están interesados. El Liverpool pone 200 millones para fichar al futbolista francés. Según él, ya han presentado la oferta para llevárselo este curso. Son 200 por el traspaso, luego habría que pagar lo que quiere Mbappé. Es decir, la prima de fichaje. Segíun el colaborador de El Chiringuito, eso al Liverpool no le preocupa.

El Real Madrid está a la espera. Si Mbappé aguanta estas dos semanas sin renovar, el PSG le pondrá a la venta y sin Mbappé tiene claro que quiere ir al Real Madrid, sólo tiene que esperar a que el club francés baje el precio o estar un año más en el club, jugar y marcharse sin pagar el próximo verano. El club blanco, según Pedrerol, maneja 200 millones de euros, en total, por toda la operación. Por eso, está tranquilo y con paciencia. A la espera.