Bomba del PSG: Al-Khelaifi pone fecha a la venta de Mbappé (y es muy pronto)

El PSG lo tiene tan claro con Mbappé, que después de la conferencia de prensa, Al-Khelaifi ha profundizado con periodistas franceses: "Queremos que se quede pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis. Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó", ha asegurado después.

Le dicen que el tiempo corre y por eso ha puesto un límite: "Por eso tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro", ha vuelto a decir en este juego de presiones que se ha convertido el asunto Mbappé.

Los periodistas insisten en que Mbappé puede seguir este año sin renovar, porque así lo pone en su contrato, pero Al-Khelaifi se niega: "En los estándares del fútbol, ​​nunca ves a tu mejor jugador dejar el club gratis. nunca sucede", ha dicho con una rotundidad que lleva el asunto a un callejón sin salida. O renueva o se va.

También se ha extendido sobre Luis Enrique y su estilo de juego: "Es muy importante. Uno de nuestros argumentos para elegir a Luis Enrique es su filosofía de juego, sus ganas de jugar un fútbol de ataque y bonito. Tenemos un equipo enfocado en eso, no tenemos jugadores defensivos. Queremos un equipo ofensivo. Quiero divertirme viendo al equipo, que la afición también lo tenga. Por supuesto, podemos perder, no podemos ganar. Tenemos que reconstruir, construir nuestra forma de jugar al fútbol, ​​un fútbol que amamos y que queremos instaurar en nuestro club, desde la cantera hasta el primer equipo.. Quiero un buen juego, buen fútbol. Ustedes, los medios, siempre hablan de esta expectativa en torno a la Champions League. ¿Cuántos clubes quieren ganarlo? ¿Cuántos clubes tienen la capacidad? ¿Para cuántos clubes están invirtiendo? No es solo el Paris Saint-Germain, hay muchos. Primero queremos sentar las bases de un buen juego. Esa es la diferencia esta vez. No podemos hablar de resultados antes de eso. Por supuesto, somos ambiciosos, pero tenemos tiempo para trabajar. Hoy, no me importa el resultado. Me interesa el camino", ha insistido: "Hubo muchos buenos entrenadores, pero Luis Enrique es el hombre para nosotros. Creemos en él, es fantástico. Estamos muy contentos de tenerlo, cuenta con todo nuestro apoyo.

También ha hablado de fichar más franceses: "Estaríamos orgullosos de dar la bienvenida a los franceses. Vienen unos cuantos. Por supuesto, eso es lo que queremos. Hemos construido un centro de formación para tener solo jugadores franceses en el futuro, para contar con los mejores talentos de la región de Ile-de-France. En la Copa del Mundo, París fue la región de donde procedían más jugadores. Tenemos mucho talento aquí, tenemos que usar esta ventaja.

Y del ya ex técnico, Christophe Galtier: "Es un hombre fantástico, hizo lo mejor que pudo. La situación no le ayudó, con el Mundial y muchas cosas más. Fue una temporada muy difícil. No siempre es una nueva era, pero con Luis Enrique, realmente lo es. Todo el mundo conoce su estilo, no hace falta que te lo cuente. Ni siquiera estoy hablando de trofeos, pero la forma en que juega es lo que queremos.

Asegura que se su relación con Luis Campos es muy buena: "Escuché muchas cosas la temporada pasada, pero Luis está haciendo un trabajo fantástico. Hablo con él entre las cuatro y las cinco de la tarde todos los días. Me puede llamar a medianoche, a la una de la mañana. Estoy muy feliz con él. Su trabajo es asombroso.