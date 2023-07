Lo que el PSG exige a Mbappé para seguir. Si no, lo vende

El PSG empieza una nueva etapa con Luis Enrique en el banquillo. Ya probó con otro español, Emery, pero no consiguió el objetivo que tantos entrenadores del PSG han buscado sin éxito: la Champions. Luis Enrique ha llegado para eso, lo que no está claro es si lo va a poder intentar con Mbappé. La noticia es que el entrenador asturiano no ha sido contundente, al revés fue tibio cuando le preguntaron por el que tiene que ser su estrella: "Tiene contrato y no sabemos lo que pasa después porque los acotecimientos se suceden durante el mercado de fichajes", ha asegurado el ex seleccionador español y ha añadido: "Aún está todo abierto. No puedo revelar nada porque el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta".

O no tan secreto, porque después ha hablado Al-Khelaifi sobre ese asunto, justo al acabar Luis Enrique. El PSG no se mueve un ápice de su posición: "Nuestra posición sobre Mbappé es muy clara, la voy a explicar sólo una vez: nosotros queremos que se quede en el PSG, pero para quedarse tiene que firmar un nuevo contrato", ha dicho. "No podemos dejar marchar libre a una estrella de su nivel. Somos un club francés y queremos que se quede y él dijo que quería quedarse también. Si alguien ha cambiado de opinión en los últimos tiempos, no lo sé, nosotros no", ha cerrado su intervención.

Mbappé comunicó en plazo al PSGque no activaba la cláusula de renovación del contrato y por tanto, que el verano que viene quedaba libre y podía elegir equipo sin que el PSG recibiese ningún dinero. Eso fue un disparo frontal al club francés, que no quiere que Kylian se marche y perder todo el dinero de su traspaso. Es por eso que las diferencias entre ambas partes ahora son tan grandes: Mbappé ha abierto la puerta y el PSG se presenta ahora como la víctima, como el que ha sido traicionado. Las palabras de Al-Khelaifi son muy importantes porque es la primera vez que el club francés explica con claridad, sin filtraciones como está el asunto y qué solución puede haber. Para el PSG, la única que no es posible es la de ahora: que juegue esta temporada y que una vez termine el contrato se marche. De ahí que Luis Enrique no haya sido nada contundente cuando le han preguntado por su estrella.

Así que sólo hay dos opciones que se manejan: