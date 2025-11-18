Graves amenazas de muerte a Jenni Hermoso tras la presentación del libro de Rubiales: "Que se le vea bien la cara..."

Días después de que Rubiales haya vuelto al foco mediático tras la publicación de su libro "Matar a Rubiales" en el que denuncia una cacería tras el beso a Jenni Hermoso por el que fue condenado por agresión sexual, es la futbolista la que se ha convertido -muy a su pesar- en protagonista.

La futbolista madrileña ha vuelto a generar un gran debate tras denunciar, una vez más, las amenazas de muerte que recibe a través de sus redes sociales.

"Vas a morir hija de p..."

La delantera de Tigres, compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes que recibió de un usuario, con insultos y amenazas dirigidas a su integridad física, mientras ella se encontraba en un coche.

Para visibilizar la gravedad de los ataques que padece, Jenni Hermoso publicó capturas de pantalla mostrando al usuario que le envió estos mensajes, subrayando la foto de perfil del agresor en la que aparece abrazando a dos niños. “Seguimos para bingo. Que se le vea bien la cara a esta gente que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas”, escribió la internacional española.

Amenazas a Jenni Hermoso Instagram

En los mensajes del usuario se puede leer: "Vas a morir hija de puta".

Ataques constantes

Sin embargo, esta no es la primera vez que Jenni tiene que hacer frente insultos y ataques brutales en redes. En septiembre de 2024, La internacional española decidió compartir a su millón de seguidores de Instagram el lamentable mensaje que ha recibido en su cuenta para exponer públicamente a su agresor.

Jenni Hermoso ha expuesto a su agresor en redes sociales Instagram

"¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre y estás levantado la copa del mundo, vamos, como si fuera un trozo de morcilla ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mi un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre dinero, y venga dinero, y venga dinero. Y encima, te quejas, tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el c*** ahí. Te dice en la presentación, un piquito, tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa", se puede escuchar en el audio de un individuo que Jenni Hermoso ha decidido hacer público a través de una storie de Instagram.

Insultos machistas y lesbófobos

Unos meses antes, una fotografía durante sus vacaciones de la delantera junto a Misa Rodríguez provocaba un aluvión de insultos machistas y lesbófobos. “Vilda tenía razón. Lo de dejar la puerta abierta en las concentraciones era por algo” o “las tijeras fueras del vestuario” son algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

En otra ocasión también publicó una "storie" similar en su perfil de Instagram en el que denuncia los insultos que está sufriendo. En la publicación se incluía un audio en el que su agresor llega llamarla asesina. "Puta, que no te toco ni con un palo, no vaya a ser que denuncies, hija puta. Trozo pescuezo, te han comido la cabe bien los iluminatis, trozo de mierda. Drogadicta, hija puta...", se puede escuchar en el audio que recibió Jenni Hermoso por parte de un hombre en un mensaje privado de esa red social.

Un publicación que la futbolista acompañó con una contundente e irónica frase: "Claro que sí, no hay que cambiar nada en esta sociedad".