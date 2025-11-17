Aviso especial de la AEMET: España se prepara para el frío intenso y la nieve

España vivirá esta semana un episodio de plena invierno debido a la llegada de una masa de aire ártico que provocará un marcado descenso de las temperaturas, nevadas en cotas bajas y heladas generalizadas.

Este episodio se notará especialmente entre el miércoles y el sábado, con un descenso térmico intenso y generalizado. Según Meteored, "el viernes será probablemente el día más frío, con la isoterma de -4 °C a 1500 metros alcanzando el Pirineo y la vertiente cantábrica, valores muy destacables para mediados de noviembre".

Las heladas afectarán a buena parte del interior peninsular, mientras las temperaturas diurnas se mantendrán por debajo de los 10 grados en amplias zonas. Rubén de Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), explica que se tratará de temperaturas propias del invierno, "entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal".

Ciudades como Soria, Segovia, Ávila, Teruel o Salamanca registrarán mínimas bajo cero, mientras que en otras capitales del interior, como Burgos o León, el ambiente será muy frío incluso durante el día.

En Baleares, entre jueves y viernes se esperan aguaceros localmente fuertes debido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, que además generará un temporal de tramontana. Meteored señala que "la presencia de aire muy frío en altura favorecerá también el desarrollo de chubascos en el Sistema Central, la submeseta norte, el Sistema Ibérico y zonas del este peninsular".

Dónde va a nevar

A partir del miércoles, la cota de nieve bajará hasta unos 800 metros en el tercio norte, y el jueves y viernes incluso a 500 metros, con nevadas copiosas en Cordillera Cantábrica, Pirineo y Sistema Ibérico, y posibilidad de nieve en zonas más bajas como Segovia, Ávila o Burgos.

El modelo europeo prevé acumulaciones de más de 50 cm de nieve en zonas altas y expuestas a los vientos del norte de la Cordillera Cantábrica, más de 20 cm en la divisoria pirenaica y más de 10 cm en el Ibérico norte. Meteored señala que "las nevadas serán más discretas en el resto, aunque ciudades como Segovia, Ávila o Burgos podrían llegar a ver nieve".

Las heladas serán muy intensas en áreas de montaña, con valores que podrían descender hasta los -10 o -12 °C, y varias capitales registrarán mínimas de 0 °C o inferiores. "En Soria, Burgos o Teruel podrían rondar los -4 o -5 °C. Incluso en el Mediterráneo se notará el frío, con temperaturas nocturnas por debajo de los 10 °C", apunta e Meteored.

La AEMET prevé que el fin de semana seguirá siendo frío, especialmente el sábado, con heladas intensas en algunas zonas más que el viernes. A partir del domingo, la llegada de aire más templado permitirá una recuperación de las temperaturas, que volverán a valores normales para la época.