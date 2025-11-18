Ha ido hasta la princesa Leonor: así es el bar de Zaragoza al que solo van los mejores militares de España

El bar favorito de la princesa Leonor tiene nombre: el bar Artigas. No es un establecimiento cualquiera, sino que es uno que ha "alimentado a todo el Ejército español", como así ha informado su propietario José Miguel Artigas al Periódico de Aragón, profesional de los pies a la cabeza con casi 40 años de experiencia liderando a esta entidad hostelera especializada en brasas y bocadillos.

Situado en el barrio de San Gregorio, junto a la Academia General Militar y el hospital Royo Villanova, este es el centro de reunión de los cadetes. Como ya ha sido mencionado, la heredera al trono lo ha frecuentado en innumerables ocasiones. No lo ha hecho sola, ya que una vez llegó a estar junto a ella su hermana, la infanta Sofía, o incluso su padre, el rey Felipe VI.

Cabe destacar que Leonor acudía a este bar durante su formación militar, lo mismo que ocurrió con Felipe VI en su etapa como aprendiz a cadete. "Es muy simpática y muy agradable. Se llevaba muy bien con sus compañeros, que la protegían mucho. Cuando venía, nadie se enteraba", menciona el propietario recordando tantos momentos que Leonor la visitó.

"Soy el abastecedor de los militares de España"

Entre risas, Artigas también mencionó que "soy el abastecedor de los militares", ya que literalmente es el sitio por excelencia de los mejores soldados de España. Cabe destacar que existe cierta confusión entre este establecimiento y el antiguo local llamado bar Artigas de Delicias, un sitio que era todo un clásico en Zaragoza dedicado a las tapas.

Desafortunadamente, en 2020 se vio obligado a cerrar sus puertas por los efectos de la pandemia y la edad de su dueño. Enrique Artigas, tristemente fallecido hace poco tiempo, se jubiló. "Nos causó muchos malentendidos. A veces llamaban para reservar y había que asegurarse de a qué Bar Artigas se referían", expresó el poseedor del bar Artigas.

Brasas, bocadillos y una hamburguesa de kilo por solo siete euros

Los imprescindibles en el bar preferido de la princesa Leonor son sus brasas y sus bocadillos. Algunos de los más destacados son los de pechuga con tomate y lechuga, el de sobrasada con queso, pechuga y cebolla caramelizada y el de bacon, queso y huevo. Sus ingredientes también son minuciosamente cuidados. Por ejemplo, el producto cárnico del cerdo es "bacon curado". Para quienes prefieran un plan más de barbacoa, hay chorizo, longaniza, morcilla, costillas y chuletón.

Eso sí, en caso de ir a este local, los comensales no pueden perderse uno de los platos más famosos de la casa. José Miguel Artigas apunta a "la hamburguesa triple, que incluye dos lonchas de jamón de york y dos de bacon, y pesa casi un kilo", que tiene un precio de lo más competitivo: tan solo siete euros. Aparte, destacan las paellas por encargo en los fines de semana y su ensaladas en grandes cantidades. Para quienes tan solo quieran deleitar su paladar con un pequeño almuerzo, la mejor opción será los huevos fritos con longaniza, panceta o jamón.