Guti no se corta con su mensaje tras el empate del Barcelona contra el Athletic

El FC Barcelona empató (0-0) contra el Athletic Club este domingo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports celebrada en San Mamés, un tremendo paso en falso de los de Xavi Hernández, que no aprovecharon el empate de ayer del Real Madrid para acercarse al liderato y, además, sufrieron las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri.

El equipo de Xavi Hernández no dio la talla. El líder había abierto la puerta en Mestalla y el Barça tenía la opción en Bilbao de ponerse segundo a seis puntos de la cabeza, pero los catalanes no pasaron del 0-0 en un partido descafeinado de sus jugadores importantes. El Athletic dosificó tras su esfuerzo en Copa y perdonó a un Barça mediocre, que estuvo lejos de dar emoción a la Liga.

La sensación de oportunidad se fue esfumando poco a poco en los catalanes. El Athletic no entró tan fiero como otras veces, con la resaca de su billete a la final de Copa y con cambios en su once. Tampoco San Mamés rugió como el pasado jueves, pero el Barça estuvo blando de inicio, poco inspirado, y encima perdió jugadores.

Los de Xavi no sacaron brillo a su centro del campo, sin apenas protagonismo de De Jong, Gündogan y Pedri, a pesar de que el canario asomó en los primeros minutos. Fue Cancelo el que propuso más peligro para los visitantes, pero no hubo decisión en el juego azulgrana. Así, un Athletic que había apostado por esperar y salir a la contra, se vio muchos minutos con el dominio del balón.

Así, el Barcelona perdió una ocasión muy buena de meter presión al Real Madrid y cada día es más complicado creer que hay de verdad Liga, con el Girona a siete puntos, el Barcelona a ocho, con un calendario muy difícil, y con sólo 33 puntos por jugar.

Eso ha provocado que Guti, ex del Real Madrid y tertuliano de El Chiringuito no se calle en las redes sociales.

"Pues sí que parece que hay Liga", ha escrito con mucha ironía el fino ex jugador blanco. "Apretaron arriba, pero no era una presión muy intensa y nos dejaron jugar. Supimos superarla pero cuando llegamos al otro campo nos costó un poco", decía el barcelonista Ter Stegen. "Íbamos a por la victoria, al final no pudo ser. No llegamos suficiente al área. Siempre es muy complicado sacar aquí empate que de los dos, es mejor para ellos que para nosotros". Habló de los lesionados. "Empezamos con buenas sensaciones, pero que se te caigan dos jugadores clave siempre duele, aunque los chavales que han entrado lo han hecho bien. Espero que no sea nada grave en los dos casos", deseó,