Ilusión contra fatiga en el Barça antes de la ida de semifinales de la Champions ante el Inter

«La edad es sólo un número», dice Lamine Yamal antes de la ida de las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán, uno de los partidos más esperados por los aficionados del Barcelona, y también por sus jugadores. Sólo cinco de la actual plantilla han disputado esta ronda y sólo dos de ellos van a jugar esta vez: De Jong, que participó con el Ajax en 2019, un mes antes de fichar por el Barça; y Dani Olmo, con el Leipzig en 2020, el año de la burbuja en Lisboa por la pandemia. Los otros tres son Lewandowski, con el Borussia Dortmund y el Bayern, con el que además ganó, ahora está lesionado; Christensen, gafado este año por los problemas físicos, lo hizo con el Chelsea campeón; y Ter Stegen, que ya está recuperado, pero Flick acabó de raíz con el debate, si es que lo había: «La Champions la va a jugar Tec [Szczesny]». Para dar de alta en la competición europea al portero alemán, que no juega desde finales de septiembre, tendría que dar de baja al polaco.

La media de edad de Barcelona e Inter

Aparte de inexpertos, el Barcelona está jugando con un grupo de jugadores apenas adolescentes, como el propio Lamine y Cubarsí; y veinteañeros como Pedri, Gavi o Balde (el lateral se pierde el partido por lesión). La media de edad de la plantilla española es de 25,1 años, mientras que la del Inter llega a 29,5. El conjunto italiano era calificado como el tapado de la competición, pero la última semana le han entrado las dudas, síntoma de la montaña rusa y la locura que es el fútbol: en unos días todo puede cambiar. Después de eliminar al Bayern en Champions, el equipo de Inzaghi ha perdido contra el Bolonia en el campeonato italiano, fue goleado por el Milan y eliminado en las semifinales de la Copa italiana y también perdió con la Roma en el Calcio, cediendo el primer puesto al Nápoles a falta de tres jornadas. Del posible triplete, la Orejona ahora es el único título que tienen en su mano.

El cansancio tras la final de Copa

El Barcelona tiene el entusiasmo de la primera vez de muchos de sus futbolistas y de no haber estado en esta ronda desde hace seis años, en la competición maldita, pero también acumula demasiados esfuerzos una plantilla corta. «El otro día fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente, entre la tensión del partido y lo que nos estábamos jugando; las piernas no daban más, estábamos tiesísimos todos. Pero soñábamos con jugar una final con el Barça, y además contra el Madrid, y al final el corazón va más que las piernas, das todo lo que tienes. Eso es lo que nos ha faltado algunas temporadas», opinó Lamine Yamal, uno de los que disputó los 120 minutos el sábado en Sevilla y que repetirá hoy en el once inicial, como Raphinha, Cubarsí, Iñigo Martínez y Koundé. Ferran Torres aguantó hasta el 115 y Pedri, hasta el 98. Antes de la prórroga fueron sustituidos Gerard Martín, Dani Olmo y De Jong. En la segunda parte de la final, y en los últimos encuentros de Liga, se ha notado cierto agotamiento en un equipo que necesita mucho del físico para poder presionar en bloque como pide su entrenador.

100 partidos de Lamine Yamal

Lamine es el ejemplo y uno de los símbolos de este joven equipo de Flick. Sin cumplir los 18 años va a disputar su partido 100 con el Barcelona. Messi, a su edad, llevaba siete, pero las comparaciones suelen ser odiosas, y con el futbolista más importante en la historia del club azulgrana, más. «No me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Eso lo dejo a vosotros, nosotros lo que intentamos es ser mañana mejor que el yo mismo de hoy. La comparativa no tiene sentido. Obviamente, lo admiro como el mejor jugador de la historia», desveló Lamine, con su pelo amarillo, con las cosas de los chicos de su edad, como no saber que hacer sin poder usar el móvil por el apagón o ponerse el cabello de ese color «por aburrimiento, para que pasaran rápido las horas antes de que llegara el encuentro», con una confianza que a veces puede mezclarse o confundirse con soberbia cuando dice que este año no pueden pararlos: «Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí», responde antes de insistir que no tiene vértigo: «Tengo las cosquillas en la barriga, la motivación, pero el miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo».

De los 99 partidos que lleva (ayer hizo dos años de su debut), ha ganado 71, ha empatado 13 y ha perdido 15, con 21 goles y 33 asistencias. Ya tiene en su palmarés la Liga de 2023 con Xavi y la Supercopa y la Copa de este curso. El sueño es la Champions.