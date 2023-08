La indignada exclamación de Toni Kroos por la marcha de Veiga, del Celta, a Arabia

"Tienes un equipo que quiere comprar, un equipo que no le gustaría vender, pero luego tienes un control financiero", dice Rafa Benítez acerca de la más que probable marcha de Gabri Veiga, la joven perla del Celta a la Liga Árabe,. No ha sido convocado para el partido contra el Real Madrid. "Hay que analizarlo con dolor, pero buscando el beneficio para el propio club", continuaba el entrenador del club de Vigo que el viernes se mide al Real Madrid, sin poder retener a su estrella. Ya no son futbolistas maduros que quieren hacer la bolsa de su vida en sus últimos años. Veiga puede ser la excepción o la puerta que se abre, lo que está por venir. Su salida la ha anunciado Fabrizio Romano: "Gabri Veiga al Al Ahli, ¡allá vamos! Oferta aceptada por el Celta, el jugador también dijo que. El entrenador Jaissle fue crucial para que Veiga aceptara. El Al Ahli ficha a su máximo objetivo secreto. El equipo saudí quiere invertir en los mejores talentos del mundo y ahora también tiene la joya Gabri Veiga", decía el periodista que más sabe de fichajes y de movimientos en este mercado. El club no va a pagar la cláusula, sino que el traspaso se hace por acuerdo entre ambas entidades. "El fútbol en Arabia ofrece mucho más dinero que el europeo. Cada uno puede hacer lo que quiera y los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar el mercado”, ha dicho Carlo Ancelotti

Más se ha cabreado el madridista Toni Kroos, que no entiende que un futbolista de 21 años se marche a un futbol mucho menos competitivo todavía, sin apenas historia, atraído por el dinero que le pueden pagar.

"Vergonzoso", ha sido el rápido comentario de Toni Kroos a la información de Romano. El centrocampista alemán del Real Madrid es un amante del fútbol y sabe lo que significa, por eso no puede entender lo que está haciendo Veiga. Parecía que Veiga podía marcharse al Nápoles, según Romano, pero el "acuerdo se vino abajo después de que el club intentara cambiar las condiciones a pesar del acuerdo alcanzado el pasado viernes y de que el Al Ahli ofreciera hoy al Celta de Vigo un acuerdo mejor".

El Celta celebra este años sus 100 años, Tangana ha compuesto una canción, pero ni aún así, pese a la fecha, ha conseguido mantener al futbolista que más ilusión había provocado en la afición. El miércoles más de 1.500 aficionados del RC Celta se reunieron en los aledaños de Balaídos para celebrar los cien años de vida de su club, una nueva muestra del divorcio existente entre un sector del celtismo y la directiva que preside Carlos Mouriño. La afición celeste quiiso celebrar por su cuenta el centenario este miércoles 23 de agosto, después de que el club solo invitase a un pequeño número de abonados al acto institucional celebrado este mediodía en la ciudad deportiva Afouteza.

Un gesto que no gustó a muchos seguidores del Celta, que se movilizaron a través de las redes sociales para organizar una quedada en Balaídos alas 19:23 -hora que simboliza el año de fundación-. La idea contó con buena aceptación, y la mayoría de las peñas se unieron a la iniciativa.

"Nosotros somos el celtismo, nosotros somos los que siempre damos la cara, en los momentos buenos pero también en los malos. Por eso estamos aquí", criticó Víctor, un veterano abonado del Celta.

Durante la concentración, a la que se fueron uniendo más aficionados, se escucharon cánticos en contra del presidente y máximo accionista del club y a favor del centrocampista Gabri Veiga, al que el Celta está cerca de traspasar al Nápoles por unos 30 millones de euros. Estaban equivocados. Se marcha a Arabia.