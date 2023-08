El sueño de Kepa en el Real Madrid

No se engaña Kepa de por qué va a jugar en el Real Madrid esta temporada. Sus planes eran ir al Bayern, pero el Real Madrid le llamó, cuando estaba junto a su mujer y no pudo evitar la felicidad que le llegó: «Hoy es uno de los días más importantes y especiales en mi vida, estoy orgulloso de formar parte del Real Madrid. Afronto este reto con ilusión y puedo asegurar trabajo, compromiso y esfuerzo no va a faltar», aseguró en su presentación como nuevo futbolista del equipo blanco con el número 25.

Si está en el Real Madrid es por la lesión de Courtois. «Quería dedicar unas palabras para Arda, Thibaut y Eder, que viven el momento más complicado en el fútbol, les deseo una pronta recuperación», fue de lo primero que dijo Kepa en el palco de Valdebebas y también, después en la sala de Prensa. Las lesiones están marcando este comienzo de temporada en el club: «Lo peor para un deportista son sus lesiones, estamos muy tristes por Courtois y Militao, que con paciencia y esfuerzo van a superar este momento tan duro. Lo harán con el cariño de los madridistas. Queridos Thibaut y Eder, os transmitimos todas nuestras fuerzas y cariño, sois campeones y tenéis que demostrar que nadie se rinde», había dicho antes Florentino Pérez.

Kepa llega, pues al Madrid, como no pudo hacer en 2018. «El fútbol no se puede predecir, qué va a pasar mañana, me centro en cada momento, en dar el ciento por ciento y preparado para darlo por el Madrid. Ha sido cuando ha tenido que ser», decía, mirando más al futuro que al pasado. Creció en Lezama, viendo la Liga. “Es un momento de orgullo pertenecer al Real Madrid, yo he seguido la Liga española toda la vida y crecí viendo a Iker Casillas en la portería del Real Madrid y es un club histórico», decía ayer, serio, convencido y rotundo.

Juega con el 25: "Lo he elegido porque el 1 y el 13 estaban cogidos por Courtois y Lunin. Estoy feliz de llevar el 25. No quiero entrar en comparaciones. Vengo a construir mi camino y mi nombre. Lo que haga o deje hacer será por mi nombre, no por la comparación con otros porteros”.

Llega cedido sin opción de compra, pero una vez en el Bernabéu, quién sabe: «Mi objetivo es que el Madrid quiera quedarse conmigo. Ojalá con mi rendimiento pueda hacer que me quede».

Hace unos años dijo que el Real Madrid era el rey de Europa y lo mantiene: "No tengo presión por aquella frase que dije, sigo pensando lo mismo. No estaba en el Real Madrid, pensaba que era el mejor y lo sigo pensando. En las últimas tres Champions, cuando estaba en el Chelsea nos habíamos enfrentado a ellos, y pensaba que era el mejor porque lo había vivido. Todos estamos de acuerdo con ello”, ha dicho.

