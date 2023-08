C. Tangana arrasa en Youtube con su himno del Celta

El Celta de Vigo informó este lunes de que el vídeo musical "Oliveira dos cen anos 1923-2023", compuesto por el artista C. Tangana con motivo de la celebración de su Centenario, ha superado los dos millón de visualizaciones en YouTube.

En la pieza, que bebe del folklore ancestral gallego, participan distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi.

Desde su estreno, la pieza ha conquistado al público y a la crítica, ya que fueron muchos los famosos que felicitaron al compositor madrileño a través de las redes sociales.

"Es lo mejor que he hecho a nivel visual, es la producción más complicada que he realizado. Creativamente nunca he sido tan ambicioso como con esto. Ha sido un reto y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado", afirmó a EFE C. Tangana tras el estreno de su última obra.

Con una puesta en escena a la altura de una gran producción cinematográfica, el videoclip dirigido por el artista madrileño pone de manifiesto entre una secuencia de postales viguesas la especial relevancia de la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste.

El himno fue grabado en Vigo durante la segunda mitad de marzo, y nació después de una fase de investigación previa del equipo liderado por C.Tangana junto a importantes referentes de la cultura gallega, como el escritor Pedro Feijoo, el músico Rodrigo Romaní -uno de los fundadores de Milladoiro-, o Alfredo Dourado, miembro de otros clásicos del folk gallego como A Roda