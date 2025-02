El indignadísimo mensaje del ex árbitro Iturralde por lo de Antony y el Real Madrid

La decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de anular la tarjeta roja mostrada a Antony, jugador del Real Betis, ha generado una gran controversia en el fútbol español, especialmente en el Real Madrid. El extremo brasileño, expulsado en el partido contra el Getafe el pasado domingo, podrá finalmente jugar el importante encuentro contra el Real Madrid este sábado en el Benito Villamarín.

Más Noticias Polémica El grito de Rüdiger en los vestuarios tras el Real Sociedad - Real Madrid que ha molestado muchísimo al equipo vasco

El Comité de Competición ha estimado las alegaciones presentadas por el Real Betis, considerando que existió un "error material manifiesto" en el acta arbitral. Según la resolución, Antony "no deja de mirar el balón" y "trata de interceptarlo sin ánimo de contactar con el rival". Esta decisión contradice lo reflejado en el acta por el árbitro Alberola Rojas, quien describió la acción como una "entrada por detrás" con "fuerza excesiva".

Las reacciones no se han hecho esperar. El exárbitro Iturralde González ha sido tajante. "La jueza única de competición ha jugado a ser Dios. Es decir, ya sabe ella la intención que tiene Antony. Es una aberración jurídica. Decir que no es juego brusco grave porque la intención de Antony es llegar al balón", aseguraba en la Ser el ex árbitro. S"e tira por detrás, sin ninguna posibilidad, hay contacto en la pierna de Juan Iglesias... Que me explique a mí cómo se ha metido la jueza única en la cabeza de Antony y decir que no tenía intención. ¿Pero quién eres tú para saber su intención? ¿Tiene poderes?"

Palabras que subrayan la perplejidad que ha generado la decisión en el ámbito arbitral.

Reacción del futbolista

La noticia ha sido recibida con gran alegría en el club verdiblanco. Antony, quien llegó cedido del Manchester United en enero, se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Manuel Pellegrini. El jugador expresó su felicidad al conocer la decisión: "Estoy muy contento, muy feliz, y estoy listo para el partido del sábado. "Su presencia en el campo será fundamental para las aspiraciones del Betis frente al Real Madrid.

Indignación en el Real Madrid

En el Real Madrid, la reacción ha sido de absoluta indignación. El club blanco considera que esta decisión es un ejemplo más del trato desfavorable que recibe por parte de los organismos federativos. La sensación en el madridismo es que esta decisión sienta un precedente peligroso y que abre la puerta a interpretaciones subjetivas que pueden influir en el desarrollo de la competición.

La frustración del Real Madrid se ve agravada al comparar esta situación con el reciente caso de Jude Bellingham. El centrocampista inglés vio rechazada su apelación por una tarjeta roja recibida en el partido contra Osasuna, lo que ha llevado al club a percibir un doble rasero en las decisiones disciplinarias.

El papel de Antony

La disponibilidad de Antony para el encuentro del sábado supone un impulso significativo para el Real Betis. El brasileño ha demostrado ser un jugador desequilibrante desde su llegada, anotando dos goles en cuatro apariciones en LaLiga. Su presencia añade un elemento de peligro adicional para la defensa del Real Madrid, que deberá estar especialmente atenta. Esta polémica se suma a una serie de desencuentros entre el Real Madrid y la RFEF. El club blanco ya había expresado su malestar por la programación del partido contra el Villarreal, que se jugará menos de 72 horas después de un exigente encuentro de Champions League. La acumulación de estas situaciones ha llevado al Real Madrid a sentir que el sistema arbitral está en su contra.