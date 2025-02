El tremendo enfado del Real Madrid por el perdón a Antony, delantero del Betis

El Real Madrid no disimula su profundo malestar tras la decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de retirar la tarjeta roja a Antony, jugador del Real Betis, lo que le permitirá disputar el próximo encuentro entre ambos equipos en Liga. La decisión reabre un debate recurrente en el fútbol español sobre la coherencia en la aplicación del reglamento disciplinario.

La polémica se originó en el partido entre el Getafe y el Real Betis, cuando Antony fue expulsado tras una entrada por detrás que el árbitro Alberola Rojas consideró merecedora de tarjeta roja directa. En el acta, el colegiado describió la acción como una entrada "sin posibilidad de disputar el balón y con fuerza excesiva", una calificación que parecía inapelable en el contexto del reglamento vigente.

Sin embargo, el Comité de Disciplina, tras estudiar las alegaciones del Real Betis, ha revocado la sanción. En su argumentación, sostiene que, al revisar las imágenes, se observa que Antony no aparta la vista del balón en ningún momento y que su intención era interceptarlo sin ánimo de hacer contacto con el rival. Un matiz interpretativo que ha generado una profunda indignación en el Real Madrid, donde se considera que este tipo de decisiones apuntan a una aplicación del reglamento con doble rasero.

El club blanco no esconde su malestar, no entienden, de nuevo las decisiones del sistema arbitral y se siente perseguido. La comparación con el caso de Jude Bellingham, sancionado con dos partidos sin que el club lograra la revocación del castigo, no ha hecho más que aumentar la sensación de agravio. En la expedición madridista, actualmente concentrada en San Sebastián para el partido de Copa del Rey, se habla de un precedente peligroso, que se busca hacerle daño

Y Bellingham cumpliendo sanción

El Real Madrid percibe esta resolución como un claro perjuicio, sobre todo porque Antony, una de las piezas ofensivas más importantes del Betis, podrá estar disponible en el partido del sábado en el Benito Villamarín. La indignación se agrava al considerar que Bellingham cumplirá su segundo partido de sanción y se perderá precisamente este encuentro, un duelo clave en la pelea por los primeros puestos de la Liga.

Y el calendario en contra

A este episodio se suman otras situaciones que el Real Madrid considera perjudiciales, como la programación de su partido contra el Villarreal menos de 72 horas después de disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Un calendario que, a ojos del club, le castiga sin motivo.