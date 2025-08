Iturralde explota contra Tebas tras saber que un entrenador decidirá los árbitros: "¿Independencia?...mentira"

La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga anunciaba ayer que Fran Soto, Gregorio Manzano y Fernando Teixeira Vitienes serán las tres personas que compondrán el nuevo Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP).

De esta forma, Javier Tebas, daba la sorpresa incluyendo por primera vez a un entrenador en el equipo que decidirá quien arbitra cada partido. Este CACP, enmarcado dentro de la reestructuración del organigrama arbitral impulsada tras la llegada a la presidencia de la RFEF de Rafael Louzán, será el órgano responsable de designar a los árbitros para el fútbol profesional y sus tres nuevos miembros serán los que elijan a los equipos arbitrales de campo y VAR en todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion de esta temporada 2025-2026.

Una elección histórica

La federación y la patronal debían elegir un componente y la RFEF optó por Fran Soto, su nuevo máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y que ejercerá además de presidente del CACP, mientras que el organismo que preside Javier Tebas designó al veterano entrenador Gregorio Manzano, con una trayectoria de más de 400 partidos como técnico nacional e internacional y que en España dirigió a equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla FC o el RCD Mallorca, con quien ganó la Copa del Rey en la temporada 2002/03. La tercera persona que debía completar este nuevo organismo tenía que ser de consenso entre las dos instituciones, que se han decantado por el excolegiado cántabro Fernando Teixeira Vitienes, con más de 300 partidos tanto en LaLiga como en competiciones internacionales.

"El sueño húmedo de Tebas"

Una decisión que no ha gustado nada al ex árbitro Iturralde González que no ha dudado en atizar al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"No salimos de una y entramos en otra. El sueño húmedo de Tebas siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes... Mentira. ¿Los que quieren la independencia arbitral? Mentira. Lo que quieren es controlarlo. Ser árbitro es una de las profesiones con menos credibilidad por parte de nadie, por eso lo que quieren hacer es controlarlo", argumentaba en la 'Cadena Ser'.

"LaLiga paga un dinero por unos servicios a la RFEF que es el arbitraje y como pagan se creen con el derecho a controlarlo. Si pudiese, Tebas pondría mañana a una máquina a arbitrar. Nunca ha querido la independencia arbitral. Es más, si por él fuese no cobrarían lo que están cobrando. A eso se ha llegado por la lucha de los propios colegiados. Odian el arbitraje y lo único que quieren es controlarlo. Vamos de mal en peor", añadió.

El excolegiado también se refirió a la inclusión de Goyo Manzano en el Comité Arbitral de la Competición Profesional: "No se trata de nombres. Goyo Manzano ha sido un gran entrenador. Voy contra el hecho de que se designe a un entrenador para el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe de arbitraje? Nada. Ni las 17 reglas. Negredo, Ciganda, Goyo son en lo suyo los mejores pero de arbitraje no saben nada. Son intrusos puestos por LaLiga".