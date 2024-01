Joan Laporta lanza esta dura acusación contra Bellingham y ataca al Real Madrid

Joan Laporta también quiere meter presión y no va a dejar pasar la oportunidad de echar leña y hacer ruido. El presidente del Barcelona sabe que parte de sus opciones de hacer algo en LaLiga pasan por presionar. En el Mundo Deportivo le han preguntado si la Federación tiene que entrar en el asunto: "Totalmente. Así se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto", asegura en una entrevista." También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi", continúa siguiendo el mensaje de Xavi del pasado fin de semana "Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu", decía.

Entonces le preguntan si cree que se ha adulterado la competición: "Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación", continúa Laporta.

"Como club tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo".

El mensaje de Laporta contra Bellingham

Y acusa de mentiroso a Bellingham: " Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo “a ver si lo he engañado o no lo he engañado”. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí lega"