El que faltaba, el mensaje de Pablo Iglesias tras las polémicas del Real Madrid - Almería

El partido entre el Real Madrid y el Almería, que terminó con una remontada del equipo blanco por 3-2, ha generado una gran polémica debido a las decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR.

El Almería, que llegó a tener una ventaja de 0-2, se sintió perjudicado por las decisiones del VAR. Su entrenador, Gaizka Garitano, y varios jugadores, incluyendo a Gonzalo Melero, expresaron su indignación, sugiriendo que las decisiones arbitrales favorecieron al Real Madrid. Pero quien encendió la mecha definitiva fue Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, que había dicho que no hablaba de árbitros, pero de esto sí habló.

Las tres decisiones arbitrales que marcaron el partido fueron: un penalti a favor del Real Madrid por una mano en el minuto 56, la anulación de un gol de Arribas en el minuto 62, y la validación de un gol de Vinícius en el minuto 67, inicialmente anulado por supuesta mano. Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el jugador Daniel Carvajal defendieron las decisiones arbitrales, argumentando que fueron correctas. La polémica se ha extendido a todos los niveles, como sólo puede suceder cuando está el Real Madrid por medio y no se habla de otra cosa estos días en el mundo del fútbol.Gabriel Rufián no podía faltar en dar su opinión. Pero es que hasta Pablo Iglesias, el ex vicepresidente, ha decidido que también tiene algo que decir acerca de este asunto. Lo hace citando un artículo que publican en su medio de comunicación. "Una remontada gracias al VAR. Si el equipo revelación, como es el Girona, entra a disputarles, el VAR tendrá que ser un aliado de los clubs más poderosos", asegura y luego da pie al artículo.

La controversia ha generado un debate en el fútbol español sobre la imparcialidad del arbitraje y el uso del VAR. Mientras algunos argumentan que las decisiones fueron correctas, otros sostienen que el Real Madrid fue beneficiado injustamente, lo que ha intensificado las tensiones y la rivalidad en la Liga.