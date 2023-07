Joan Laporta se sincera sobre su sobrepeso: "Un día petarás..."

En las últimas semanas han circulado rumores sobre el estado de salud del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y la preocupación por parte de sus allegados y el mandatario culé ha decidido zanjarlos hablando de su peso en una entrevista en La Vanguardia.

El presidente blaugrana asegura que, aunque tiene sobrepeso, se encuentra perfectamente y ha confesado que ha empezado una dieta. El máximo dirigente culés desveló que algunos le advierten de que tiene parar, que el ritmo que lleva es demasiado intenso. "'Un día petarás', me dicen. Pero tranquilos que todavía tengo cuerda para rato", subraya.

"Sé que han salido noticias, pero estoy bien de salud. Es cierto que antes hacía más deporte y ahora no tengo mucho tiempo para dedicarme, pero estoy bien, que es lo importante. Todos los indicadores son buenos", aseguró Laporta. Sobre su dieta afirma que "es sencilla. Es la dieta de desa­yunar como un rey y cenar como un mendigo. Empecé el día de mi santo, Sant Joan, un día muy señalado"

Y es que durante esta temporada, si hay algo que logró hacerse más famoso de Laporta que sus palancas, fue su tripa. Durante la entrevista concedida al New York Times lo que más impactó no fueron sus palabras sobre Messi si no su físico embutido en una camiseta blaugrana con el número "9".

Joan Laporta con el "9" a la espalda NewYorkTimes La Razon

Y no era la primera vez que el “look” cervecero del presidente del FC Barcelona causaba furor. Sus fotos haciendo footing durante el confinamiento, en la playa, o dando toques al balón con su barriga en la presentación de Dani Alves ya fueron mucho más que virales. Estos son algunos de esos impactantes momentos:

1. En su reunión con el Chelsea

El 7 de julio de 2022, Joan Laporta, se reunió con su igual del Chelsea, Todd Boehly, en el restaurante Via Veneto en la ciudad condal. En el encuentro varios nombres estuvieron sobre la mesa: Azpilicueta, Marcos Alonso, Serginho Dest o Frenkie De Jong pero, una vez más, lo más comentado de su llegada a la cita fue su prominente panza. “Se le nota un poco la resistencia a la insulina reflejada en esa horrible barriga insalubre” se podía leer en uno de los cientos de cometarios que corrieron por la red social.

2. Bailando en las vegas

Otro de los momentos estelares del presidente blaugrana fue su baile en Las vegas durante la reciente gira americana del equipo. Laporta fue ‘cazado’ bailando en las calles de Las Vegas tras la victoria en el Clásico de pretemporada ante el Real Madrid.El máximo mandatario azulgrana aparece junto a una mujer que baila con él, en una imagen que se hizo viral en redes sociales y que dio lugar a todo tipo de comentarios, de nuevo con su buche como protagonista. “A Laporta se le encogen las piernas y le crece la barriga”, se podía leer en uno de los miles de mensaje que corrieron como la pólvora en la red del pajarito

3. En la playa

Pero sin duda, sus imágenes más polémicas tuvo lugar en la playa. El pasado verano lo vimos presumir de “fofisano” pero el pelotazo en redes ocurrió en 2011. El por entonces ex presidente del FC Barcelona y diputado en el Parlamento catalán fue cazado en Formentera disfrutando de sus vacaciones en un lujoso yate.

Las polémicas imágenes de Laporta que causaron furor en 2011 Twitter larazon

Junto a su joven novia y un grupo de amigos, Laporta se encontraba como pez en el agua fumando puros y bebiendo champán francés y presumiendo, como no, de una prominente tripa. Además de ser criticado por anteponer el champagne al cava, su imagen poco saludable también hizo correr ríos de tinta. Una de las criticas más feroces fue la de Pilar Rahola que se mostró muy sorprendida por el físico del dirigente culé. “Parece un militante de FAES venido a más. Con el pelo engominado o mojado pero echado para atrás, el champán francés, el puro en la boca, esa barriga descontrolada... solo le faltan las gafas de sol y la chica Martini al lado” afirmó.

4. Footing durante el confinamiento

Laporta haciendo footing en su ático Youtube larazon

Durante el confinamiento, en mayo de 2020, El programa APM recuperó un vídeo doméstico de Laporta en su ático de la Diagonal, delante de las torres de La Caixa y muy cerca del Camp Nou. Enfundado en la camiseta del 14 de Holanda, la de Cruyff, unas tallas más pequeña, pasado de peso pero en forma. Dando vueltas y saltitos en el jacuzzi de su terraza y señalando el Camp Nou. Laporta mostraba así su estado de forma para afrontar la carrera electoral y los memes y comentarios no se hicieron esperar.

5. Toque de “barriga”

Por último, otro de los momentazos que arrasaron en redes fue su particular “toque de barriga” durante la presentación de Dani Alves en su regreso al club. ¡Mira que pocos saben bajarla dominada con la Barriga, tremendo el Presi!, fue uno de los comentarios en respuesta al vídeo que no tardó en hacerse viral.

Joan Laporta no se corta, no lo ha hecho nunca ni lo hará, es una “superstar” y como el mismo subraya "tiene cuerda para rato".