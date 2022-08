El plan del Barça para traer a Messi

La relación de Messi con el Presidente del Barça, Joan Laporta, ha tenido muchas idas y venidas hasta el punto de pasar de una “ruptura total” a una “deuda moral” de obligado cumplimiento. Al menos, eso es lo que se desprende de su entrevista en el New York Times en la que se ha sincerado sobre la situación económica del club y sus intenciones futuras con el delantero del París Saint Germain.

Aunque el argentino parece haber iniciado con fuerza su pretemporada con el PSG, hace apenas un mes -cuando en París se hablaba de la lista negra de Mbappé y las dudas de Al-Khelaïfi con el rendimiento de Neymar y Messi- varias informaciones se hacían eco de la intentona del argentino por regresar a la que fue su casa y la rotunda negativa de Joan Laporta.

El nuevo director del equipo Luis Campos - cercano a Mbappé- dejaba claro a su llegada que quería construir un nuevo equipo, más competitivo: con menos ‘cromos’ y más futbolistas que trabajen en el campo.

Ante esta situación, se insinuó que el delantero buscaba una salida e incluso podría haber contactado con Xavi para hablar de un posible regreso al Barça, según afirmó Eduardo Inda en la sección “Exclusinda” de El Chiringuito TV. «Messi tiene buena relación con Xavi, lo ganaron todo juntos. Messi está incómodo en París y en los primeros meses ha estado en un hotel y la familia no se aclimata. Llamó Leo Messi a Xavi y le preguntó por alguna posibilidad de volver. Xavi le dijo que por él encantado, pero que tenía que hablar con Laporta y sería Laporta el que le llamaría. A día de hoy esa llamada de Laporta no se ha producido. Ahora en París el líder es Mbappé», señaló Inda.

El egarense parecía entonces dispuesto a abrirle las puertas del equipo de par en par pero Joan Laporta, que fue quien lo echó, no estaba por la labor de dar su brazo a torcer. De hecho la relación entre ambos parecía ser ruptura total. El pasado mes de noviembre en una entrevista con el diario Sport, el “30″ del PSG dejó entrever su mala sintonía con Joan Laporta y se quejó de cómo se produjo su salida del Barça. “Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, afirmó.

Desde entonces los dardos de Laporta al argentino fueron constantes hasta el punto de que el pasado mes de mayo el padre del futbolista, Jorge Messi, llamaba al presidente blaugrana para pedirle que dejara de hablar de su hijo después de que Laporta fuera tajante respecto a “La Pulga”: “Para que volviera, tanto él como Neymar, tendría que ser gratis”.

Pero el fútbol da mucha vueltas y la de Laporta ha sido de 180 grados. El presidente se ha sincerado en una entrevista en el New York Times sobre su planes de futuro para el argentino. Cuestionado por un posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona, Joan Laporta fue cauto, pero al mismo tiempo lanzó un mensaje de esperanza al aficionado del Barça. “Siento que tengo, como presidente, una deuda moral con él para darle el mejor momento de su carrera, o darle un mejor momento, para el final de su carrera”, dejando así entrever que el astro argentino vuelva a enfundarse el ‘10′ azulgrana. Y es que desde el club ya planean que la retirada del astro argentino debe ser en el Camp Nou.

Las palancas de Laporta

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también se refirió a la situación económica del club y aseguró que toma “riesgos calculados” después de haber aprobado las famosas palancas que condicionan el futuro económico culé, pero que le han permitido competir en el mercado a un alto nivel tras los fichajes de Raphinha, Lewandowski y Koundé.

“Yo no soy jugador”, declaró Laporta. “Tomo riesgos calculados”, indicó el máximo responsable blaugrana que no obstante admitió que la venta de parte de ‘Barça Studios’ “ha sido una decisión que, sinceramente, no quería tomar”.