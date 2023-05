Jordi Alba, el criticado y "suplente" capitán que solucionó el partido del Barcelona ante Osasuna (1-0)

Jordi Alba metió el exterior de la bota izquierda; no es que fuera un remate claro y preciso, pero sí fue en dirección al único hueco por el que la pelota podía entrar, el sitio que Aitor no llegó a tapar. Y el capitán se tocó el escudo, se volvió loco y celebró el gol en un Camp Nou entre eufórico y aliviado después de todo lo que había sucedido durante los 85 minutos de juego anteriores, especialmente desde el 27 de la primera parte, cuando Herrando sujetó a Pedri. El canario se había colado a la espalda de la defensa y aunque su control no fue del todo bueno, el central, debutante en Primera, no tuvo intención de jugar el balón, era el último hombre y su acción le valió la roja. Lo que tenía delante el equipo «rojillo» parecía un imposible que casi hace realidad.

Porque cerró la primera parte sin una abolladura. El Barcelona no tiró ni una vez a portería. Tenía la pelota, pero la hacía circular lentamente y estaba espeso. Xavi ya había movido su banquillo por una molestia de Gavi. Aprovechó para quitar al canterano y sacar a Ansu Fati, un futbolista más de ataque. Y nada más volver del descanso los que salieron fueron Eric García, para no cargar al recién reaparecido Christensen, y Dembélé, que canalizó gran parte del juego ofensivo por la derecha. Sufría un dos contra uno, pero se las apañaba el francés para encontrar los centros. Pedri, por su parte, siguió recibiendo mucho balón entre líneas.

El partido ya sí estaba volcado en la portería de Aitor, que paró una a De Jong clarísima, pues el neerlandés estaba casi en el área pequeña; otra a Lewandowski, otra a Ansu... Y la de Dembélé se marchó fuera. Eran oportunidades esta vez sí inmejorables, pero Osasuna resistía con su portero y con su solidaridad, en un ejercicio defensivo fantástico pese a que LaLiga ya la tiene solucionada desde hace tiempo y la mente estaba puesta en el sábado, en la final de Copa contra el Madrid, momento histórico para los pamploneses. Por eso Arrasate cuidó un poco la alineación. Aunque sus cambios también dieron un plus, sobre todo Kike Barja, que con su habilidad por la derecha generó peligro, también con un remate alto tras otro lejano de Iker Muñoz.

Pero llegados los minutos finales, todo parecía pendiente de saber si iba a resistir atrás. Lo seguía haciendo. La solución la tenía Xavi en el banquillo, en Jordi Alba. "Sabía que podía hacer daño tal y como estaba el partido", confesó después el capitán en los micrófonos de DAZN. Si esto iba ya de precisión en los centros, su pierna izquierda está más dotada para eso que la del adolescente y veloz Balde.

Aunque la resolución no fue con un centro del lateral, fue con su gol en la enésima oportunidad, después del centro de Lewandowski y la dejada de cabeza de De Jong para que Alba se inventara un tiro inverosímil. Hay cierta parte de justicia poética en ese tanto. No es que lo necesitara sí o sí el Barça por la ventaja que tiene, pero dejar escapar un partido así contra diez hubiera sido dar una mala imagen. Alba empezó el curso siendo señalado, como todos los veteranos, perdió su sitio en favor de Balde después de estar más de una década prácticamente sin competencia, y ha sabido cambiar de rol sin ser un problema para el vestuario e intentando hacer de guía para los más jóvenes, incluso para el que compite con él por el puesto. El tanto supuso el undécimo 1-0 del curso porque en las acciones finales Ansu Fati y Pedri perdonaron otras dos oportunidades increíbles.

1- Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen (Eric Garcia, min.53), Balde (Jordi Alba, min.76); Busquets (Ferran Torres, min.76), De Jong; Raphinha (Dembélé, min.53), Pedri, Gavi (Ansu Fati, min.36); y Lewandowski.

0-Osasuna: Aitor; Moreno, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Pablo Sánchez, Torró (Cruz, min.59); Rubén García (Kike Barja, descanso), Aimar Oroz (Iker Muñoz, descanso), Iker Benito (Aridane, min.70); y Chimy Ávila (Kike García, min.59).

El gol: 1-0 (min 85): Jordi Alba.

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Expulsó a Herrando (min.27) en el Osasuna por roja directa.

Incidencias: Spotify Camp Nou, 76.061 espectadores.