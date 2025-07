Juanjo Maqueda, exjugador del Real Madrid, no se ha cortado en las redes sociales tras las declaraciones de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, quien defendió su gestión con datos positivos sobre empleo, economía, inmigración y libertad. Maqueda expresó: “Vaya con la FACHA…ya me gustaría que fuera presidenta de este país y no la banda de ladrones del Peugeot-vaya sinvergüenzas, golfos y puteros-!!!!””

Giorgia Meloni y su mensaje

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, tiene un discurso directo. “La izquierda predijo que yo destruiría Italia, pero se equivocaron. El empleo está en máximos históricos, nuestra economía crece, la inmigración ilegal ha disminuido un 60% y estamos ampliando la libertad en todos los aspectos.”

Este mensaje busca contrarrestar las críticas recibidas desde sectores progresistas y resaltar los logros de su gobierno en indicadores clave.

Meloni sostiene que la economía italiana está creciendo.

Uno de los puntos más destacados en el discurso de Meloni fue sobre la reducción de la inmigración ilegal y sobre la libertad. Afirma que su gobierno está “ampliando la libertad en todos los aspectos”. Este punto es polémico. Mientras que la primera ministra asegura que la libertad de información y los derechos fundamentales están garantizados, organizaciones de periodistas y sectores de la oposición han denunciado presiones sobre los medios públicos y propuestas legislativas que podrían limitar la libertad de prensa. El debate sobre el estado de derecho y las libertades civiles en Italia sigue abierto y es motivo de preocupación para observadores internacionales.

La reacción de Maqueda

La reacción de Maqueda refleja el hartazgo de una parte de la sociedad española con el Gobierno de Pedro Sánchez. Al elogiar a Meloni y descalificar a los políticos del PSOE (“la banda de ladrones del Peugeot”), Maqueda utiliza el ejemplo italiano para criticar la corrupción, el clientelismo y los escándalos que han salpicado al partido del Gobierno. Su referencia a “facha” es irónica, ya que tradicionalmente es un término despectivo para la extrema derecha, pero aquí lo usa para resaltar la eficacia percibida de Meloni frente a lo que considera ineptitud o inmoralidad en España.