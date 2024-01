Karim Benzema cumple su amenaza con el ministro del Interior francés: "Soy víctima de una explotación política"

El pasado mes de octubre Karim Benzema se veía envuelto en un verdadero huracán político en Francia. El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin soltaba un auténtico bombazo al acusar al futbolista galo de tener "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", una organización islámica considerada terrorista en Francia. Unas declaraciones que se producían justo después de que el delantero se posicionara a favor del pueblo palestina en la Guerra de Israel contra Hamás.

Ante tales acusaciones el delantero anunció que meditaba acciones legales pero desde el ministerio el Ministerio del Interior, lejos de dar marcha atrás justifican la acusación lanzada por Darmanin en varias acciones del jugador que constituyen "una deriva hacia un islám duro, riguroso, característico de la ideología" de los Hermanos Musulmanes "que consiste en difundir normas islámicas en diferentes espacios de la sociedad, sobre todo en el deporte".

Una amenaza cumplida

Ahora la amenaza del ex delantero del Real Madrid se ha hecho realidad. Karim Benzema presentó ayer martes una denuncia contra Gérald Darmanin por difamación, según adelanta el medio RTL. El pasado mes de octubre, el ministro del Interior afirmó que el futbolista tenía "vínculos notorios" con los Hermanos Musulmanes y ahora, el jugador acaba de presentar esta denuncia, a través de su abogado Hugues Vigier , ante el Tribunal de Justicia de la República (CJR), único tribunal autorizado para procesar y juzgar a miembros del Gobierno.

Una denuncia de 92 páginas , incluidas 80 páginas de anexos, principalmente artículos de prensa. En las diez páginas restantes, un argumento muy detallado: el futbolista repite que no tiene ningún vínculo con los Hermanos Musulmanes y, sobre todo, que esta acusación daña su honor y su reputación.

El futbolista se considera víctima de una "explotación política", como denuncia Vigier. "Expulsamos a la gente de esta manera, ante el oprobio general, simplemente para crear un falso truco de comunicación . Con consecuencias familiares también para las personas más cercanas a nosotros, que son considerables. Estamos sembrando división en Francia, tenemos muchas personas que "No entiendo este tipo de discursos, algunos que excluyen a Karim Benzema y otros que se sienten excluidos por lo que se dice de él. Esto es todo lo contrario de lo que debería trabajar un hombre que se dice a sí mismo como político", denuncia el abogado.

Si la denuncia se considera admisible, el Ministro del Interior corre el riesgo de tener que pagar una multa de 12.000 euros.

Una historia que dura años

Sin embargo, a pesar del revuelo provocado por las palabras de Darmanin, estas acusaciones contra Benzema no son nuevas. Fueron los mensajes en redes sociales del político ultraderechista Damien Rieu en 2020 los que encendieron las alarmas de las autoridades galas. Por aquel entonces el ex atacante del Real Madrid ya demandó a Rieu por acusarlo de terrorista en dos tuits. El primer de ello, realizado en octubre de ese año, vinculaba a Karim con un presunto asesino: “Interesante descubrir que Benzema frecuenta al imán Nourdine Mamoune, que acaba de ser investigado (por el asesinato de Samuel Paty, aunque nunca fue procesado). Estoy deseando que los tribunales se interesen por la financiación de las mezquitas de Bron (región de la que procede Benzema)”.

Un mes más tarde, el integrante del partido Reconquista volvió a la carga con un mensaje aún más duro: “Creo que Benzema quiere enviarnos un mensaje”, expresó Rieu junto a una imagen del jugador levantando su dedo índice hacia el cielo y fotos de varios terroristas que hacen el mismo movimiento ya que, según los expertos, el Estado Islámico ha tratado de apropiárselo.

En ese contexto, el abogado de Benzema, Sylvain Cormier, se vio obligado a presentar una demanda y a lanzar una contundente advertencia al gobierno francés. “El activista ultraderechista multirreincidente Damien Lefèvre (nombre real de Damien Rieu) está alimentando el odio. Su último tuit equipara a Benzema con un terrorista. ¿Hay que esperar a una nueva tragedia para reaccionar?”, se preguntó, y etiquetó a Emmanuel Macron y al Ministro de Interior.

¿Quién es Damién Rieu?

Damien Rieu, nacido el 27 de agosto de 1989 en la región de Lyon, es un activista y político de extrema derecha francés. En la década de 2010, se convirtió en uno de los activistas más publicitados -particularmente en Twitter- del movimiento identitario en Francia. Es, en particular, cofundador y portavoz de Génération Identitaire, movimiento de extrema derecha disuelto por el Ministerio del Interior en 2021. A menudo se le describe como un gurú influyente en los círculos conspirativos. Posteriormente se unió al partido Reconquête (Reconquista), apoyando la candidatura de Éric Zemmour para las elecciones presidenciales de 2022. Tras la derrota de Zemmour en las elecciones, Damien Rieu no logró ser elegido en las elecciones legislativas de 2022: obtiene el 10,7% de los votos, quedando eliminado por la segunda ronda.

Peros su historial de polémicas es más alargado que su bagaje político. En julio de 2022 ya tuvo que pedir disculpas por identificar erróneamente al presunto asesino del ex primer ministro Shinzo Abe como el popular creador de videojuegos Hideo Kojima. Rieu escribió: "Ingenuamente tomé una broma como información. No pensé que alguien haría una broma sobre el asesinato de alguien, pero fue mi culpa por no verificar los hechos antes de compartirlos. Mis disculpas a #HideoKojima y a #MetalGear. "