LaLiga se plantea que el Clásico Barça-Madrid de mayo se dispute en el extranjero

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que si Real Madrid y Barcelona estuviesen de acuerdo "se estudiaría" que el Clásico de mayo próximo se dispute en el extranjero, si no pudiera jugarse en Montjuïc o en el Camp Nou, en obras. "A nosotros no nos han comunicado nada -sobre que no se pueda jugar el Clásico en casa del Barça-. Sé lo que he podido leer. Se hablaba fuera de España, pero no sabemos nada. De hecho, si hay un problema de fuerza mayor por las obras, como han habido en otras ocasiones, se ha jugado fuera de su estadio", apuntó antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebró en la capital española. "Tendrían que tener la autorización del Real Madrid, y se estudiaría", añadió sobre la posibilidad de que se dispute en el extranjero. El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en la trigésima quinta jornada de LaLiga en el fin de semana del 10-11 de mayo.

La remodelación del Spotify Camp Nou está obligando al conjunto catalán a disputar sus partidos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, también en Barcelona, pero el permiso de la entidad municipal que lo gestiona (Barcelona Serveis Municipals) expira el 30 de abril y el club ha solicitado una prórroga.

Tebas también se refirió a la polémica sobre los horarios de los partidos de LaLiga, con quejas de algunos clubes. "Todos los años hay quejas por los horarios, es muy difícil cuadrar los horarios cuando hay competiciones europeas y Copa del Rey. Uno lo siente mucho, pero a veces tocan estas circunstancias", comentó.

El máximo responsable de la competición española habló igualmente sobre las quejas respecto a las actuaciones de los árbitros. "Es un tema que, por desgracia, llevamos viendo un par de años. No es un tema nuevo. No me gustan ese tipo de críticas, como las que se están realizando por Realmadrid TV o las de Joan Laporta. El día 6 de febrero tenemos una reunión con todos los clubes y el Comité Técnico de Árbitros y a ver si avanzamos o ver algún tipo de solución. Hace un año los clubes de LaLiga manifestaron que había que cambiar el sistema arbitral", señaló.

Tebas aprovechó sus declaraciones a los medios para ensalzar el estado de forma del francés Kylian Mbappé. "Voy a decir lo que dije en el momento en el que le matábais todos: a este jugador no se le ha olvidado jugar al fútbol y que nos dejaría grandes tardes de gloria al Real Madrid y al fútbol español; y es lo que estamos viendo en los últimos partidos", concluyó.