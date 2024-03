El lamentable ataque de Chilavert a Vinicius tras su llanto: "No seas maricón, el fútbol es para hombres"

Las lágrimas de Vinicius se conviertieron ayer en la imagen del día. El brasileño rompió a llorar en la conferencia de prensa previa al partido que hoy juegan España y Brasil en el Santiago Bernabéu con el lema «una misma piel». «Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan», añadió antes de romper a llorar de nuevo. «Sólo quiero jugar al fútbol y hacer todo por mi club y por mi familia», afirmó el brasileño.

Sus lágrimas dieron la vuelta al mundo. Vinicius llegó a asegurar en dicha comparecencia que cada vez tiene menos ganas de seguir jugando, por los gritos racistas que le dirigen en los campos que visita con el Real Madrid pero no todos se han sentido conmovidos con sus palabras.

El delantero del Real Madrid ha recibido todo tipo de ataques en redes sociales pero, sin duda, uno de los más lamentables es el mensaje que José Luis Chilavert, ex guardameta internacional paraguayo hya publicado en contra del futbolista.

El que fuera guardameta del Real Zaragoza no se cree el dolor de Vinicius al que acusa de montar un circo además de recurrir a la hombría para afear sus lágrimas.

"Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió el ex portero en un indignante mensaje que no ha tardado en volverse viral.