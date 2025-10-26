Lamine Yamal y Cubarsí, dos maneras de tener 18 años antes del Clásico

Lamine Yamal y Pau Cubarsí nacieron en 2007. Este año han llegado a la mayoría de edad. Son dos adolescente que van a disputar el Clásico en el Santiago Bernabéu. Hasta ahí las similitudes. «Podemos coger diez jugadores de 15 años y todos son diferentes. Para un chico que se llame José, 15 años es una cosa. Para el que se llama Pedro, 15 años es otra», explica Jordi Ribera, el seleccionador de balonmano de España, y la frase se puede aplicar a cualquier deporte.

Con 15 años precisamente (y 9 meses y 16 días) debutó Lamine Yamal en Liga con el Barcelona, el más precoz en la historia. Con 16 años y 57 días se convirtió en el debutante y goleador más joven en la historia de la selección absoluta. Toda la precaución que se aconseja con chicos tan jóvenes no se ha tenido con él, que ha pasado directamente a la primera línea, lo que en su caso parece haber funcionado, porque el rendimiento es espectacular y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Él tampoco elude esa presión, aunque sí se notó la edad cuando pidió perdón en redes sociales (después lo borró) en 2024 por fallar dos oportunidades claras en Copa ante el Athletic Club. También fue el único que logró generarse esas oportunidades. Tenía 16 años.

La polémica de la semana con Lamine

Lamine acepta el reto y lo multiplica. Su última declaración ha incendiado al madridismo. Fue en una conversación incluso «falseada» por tratarse de un show, un vacile entre colegas, con Ibai Llanos, en la que soltó que «el Porcinos (equipo de Ibai) roba y se queja como el Madrid», o recuerda que la última visita al Bernabéu fue 0-4 o que ya ha marcado en un Clásico, por eso prefiere hacerlo en la Kings League. Es lo que faltaba justo en la semana de enfrentarse al Madrid. Tendrá al estadio en contra. «Lamine es un jugador top y yo creo que será motivador para él. Esperemos verlo a su mejor nivel», aseguró Marcus Sorg, que habló en la previa al duelo porque Flick está sancionado.

En el contexto en el que se produjo es casi anecdótico, pero en conferencia de prensa oficial el abril pasado el atacante también desafío con su «mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí», en respuesta a si estaba crecido. Estando en plena recuperación de la pubalgia ha hecho un viaje con su pareja a Croacia y ha participado en esos actos de la Kings League. Vive en el alboroto, como se demostró en la celebración de su 18 cumpleaños. Está feliz en él y eso no le resta profesionalidad, como explicó Luis de la Fuente: «A los 16, ya estaba trabajando y cuidándose como nadie; entrena mucho, y todo lo que ha logrado es gracias a eso, no a una fiesta o un gesto [en referencia a la celebración de los goles poniéndose la corona]», dijo en agosto el seleccionador. «Además de un talento fuera de lo normal, entrena, compite, soporta la presión... Y no pierde los papeles. Es muy maduro», reiteró recientemente en «El Hormiguero».

Cubarsí se estrenó en el Barça con 16 años, a días de cumplir los 17. Celebró los 18 en familia y soplando las velas de un pastel. Ha comparecido esta semana en un acto oficial del club, para decir que no piensan en golear en el Bernabéu, simplemente en intentar ganar, y elogiar a Mbappé y al resto de futbolistas del rival, que son «clase mundial». Como confesó en una entrevista a «As», vive con su hermana y está aprendiendo a cocinar. También es cierto que no tiene la categoría de estrella mundial de su compañero. Desde esa calma, va a disputar su sexto Clásico (cuatro victorias y una derrota), mientras que Lamine va a por el octavo (cuatro ganados y tres perdidos).