Lamine Yamal: "El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo"

El 29 de abril de 2023, Lamine Yamal debutaba con el Barcelona, de la mano de Xavi, en un partido de Liga contra el Betis. Tenía 15 años y 290 días. Han pasado dos años, y el atacante azulgrana va a cumplir mañana ante el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions 100 partidos como azulgrana. En los 99 que lleva, ha marcado 21 goles y ha repartido 33 asistencias. Ha ganado 71, empatado 13 y perdido 15. Se ha convertido ya, sin llegar a la mayoría de edad, en una estrella del fútbol. En su palmarés está la Liga que logró con Xavi en 2023, y la Supercopa y la Copa de este curso (aparte de la Eurocopa conquistada con España). Antes de enfrentarse al Inter, habló en conferencia de prensa.

Primera semifinal de Champions

"La vivo con mucha ilusión. Para mí es mi primera semifinal, y para muchos. Tenemos ganas de demostrar a los aficionados de lo que somos capaces".

Rutinas previas a los partidos, como lo del pelo.

"Porque me aburro en casa. Para que pase rápido el tiempo antes del partido".

La frase, de "si nos meten uno, dos, este año no pueden con nosotros". Eso hacen que se diga que está crecido.

"Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí".

Compañero que más le ha sorprendido

"Aparte de Pedri, Raphinha y todos, la verdad es que Iñigo [Martínez] y Frenkie [De Jong] están a un muy buen nivel. A lo mejor no se los valora tanto, pero para mí son muy importantes y creo que están haciendo una temporada increíble".

Cómo te gustaría ser recordado.

"Como un buen jugador y como persona, respetuosa, ser respetado, ser educado, que es lo que me han enseñado mis padres en casa".

Qué habéis analizado del Inter.

"Todos sabemos que en defensa son muy fuertes, es su mejor arma. A la contra juegan bien. Al final, nosotros somos muy buenos con el balón y tenemos que darlo todo para pasar de ronda".

100 partidos, con qué se queda.

A mí edad pocos jugadores han tenido tantos partidos en un club como el Barça. Tener la continuidad, jugar a este nivel en un equipo como el Barça no lo hace cualquiera. Eso es lo que más valoro".

Ha tenido vértigo alguna vez.

"No, no he tenido ese miedo, tengo las cosquillas en la barriga, la motivación, el miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo".

Presión

"No lo llamaría presión. Un ambiente como la final de Copa con las dos aficiones, es salir a disfrutar. Me lo tomo como que quiero vivirlo otra vez".

Reacción tras el segundo gol del Madrid. El equipo va lanzado.

"El otro día fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente, entre la tensión del partido y lo que nos estábamos jugando, las piernas no daban más, estábamos tiesísimos todos. Pero todos hemos soñado en jugar una final con el Barça, y contra el Madrid, al final el corazón va más que las piernas, das todo lo que tienes, eso es lo que nos ha faltado algunas temporadas".

Inter y su mala racha.

"No tiene nada que ver [la mala racha]. Es una semifinal de Champions, no es lo mismo que un partido de liga, con todos los respetos, lo darán todo por pasar a la final, como nosotros. No tiene nada que ver".

Apagón

"Ayer no sabía qué hacer, la verdad. Estuve todo el día en la ciudad deportiva. El apagón nos puso nerviosos a todos, pero ahora estamos todos pensando en la semifinal, y es lo más importante ahora mismo"

Comparación con Messi (a su edad, llevaba siete)

"No me comparo con él; con nadie, y mucho menos con Messi. Lo dejo a vosotros, intento disfrutar, ser yo mismo hacer mi camino y ser mañana mejor que yo mismo. La comparativa no tiene sentido. Obviamente, lo admiro como el mejor jugador de la historia".

Personalidad. Época de Lamine Yamal y que Messi no ha marcado al Inter.

"Espero que sea la época del Barça, eso sería bueno para los dos. Si no ha marcado al Inter, ha marcado a tantos, que le habrá quedado esa solo".

Gestionar ser una estrella.

"Para el fútbol no hay edad. Va de la calidad de cada uno, también la mentalidad. A los jóvenes no nos afecta, lo estamos demostrando. La edad es un número solo".

Algún jugador del Inter que le gusta.

Barella o Lautaro me gustan mucho. Cuando tienen el balón son de los mejores de Europa a la contra, saben jugar muy bien. Y en defensa estilo italiano, pero es un equipo que me gusta ver".

El consejo que le dio Raphinha

"Era un mensaje muy largo. Era un consejo que en su momento necesitaba, algo personal, algo que sólo sabía él. Es un capitán, veterano, es importante para los jóvenes que se interese por ti".

La Masía, clave

"Tiene que ver, al final de pequeños hemos vivido lo que era el Barça, cuando ganamos la Champions en 2015, al final no jugamos sólo porque somos futbolistas, también porque queremos que el Barça gane. Al final, no es lo mismo fichar un jugador de fuera que criarse en La Masia, jugar los derbis o un Clásico desde que tenemos 7 años, entonces lo damos todo".