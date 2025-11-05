Lewandowski, después de las lesiones y de marcar 13 goles menos que el año pasado: "Mi temporada empieza ahora"

El Barcelona está en una fase de rearmarse, de recuperar jugadores, pero no puede descuidarse, porque en Liga el Real Madrid le saca cinco puntos y en la Champions ya ha perdido un partido, lo que se une a las dudas que está mostrando en el juego. No termina de ser el equipo asfixiante del curso pasado y eso hace que se resienta en la defensa (4 goles más encajados que el año pasado, 17 por 13, y mayor sensación de ser vulnerable a las contras) y también en el ataque (diez goles menos logrados, 37 por 47).

Lewandowski, sólo el decimoctavo jugador más utilizado por Flick

Comparar temporadas distintas no es una ciencia exacta, porque no se tienen en cuenta lesionados, estados de forma o incluso que los rivales son diferentes, pero pasados ya tres meses de competición, el vistazo al pasado reciente sirve para hacerse una idea, y parece claro que el equipo azulgrana está echando de menos los goles de Lewandowski. El comienzo del polaco en la temporada 24-25 fue de escándalo: en once jornadas de Liga y tres de Champions, había marcado 17 goles. En el campeonato doméstico, por ejemplo, fueron 14, y llama la atención que en las 27 jornadas restantes «sólo» logró añadir 13 más.

En ese arranque fulminante, Lewandowski fue titular en todos los partidos. Esta vez, se ha perdido cuatro de los 14 encuentros, y de los otros diez, sólo en cuatro ha sido titular. Su acierto ante los porteros rivales se ha visto muy mermado: 4 goles, todos en Liga. Es sólo el decimoctavo jugador de la plantilla más utilizado por Flick; por detrás únicamente tiene a Christensen, Roony, Dro, Gavi, Toni Fernández, Jofre Torrens y Marc Bernal.

"Me siento bien físicamente"

Comenzó fuera por un problema muscular, fue entrando poco a poco y Ferran lo aprovechó para marcar algunos tantos e incluso abrir el debate de la titularidad, aunque el valenciano también se fue a la enfermería. El polaco volvió a caer en el parón por selecciones y disputó sus primeros minutos el pasado domingo contra el Elche. Ya está preparado para jugar desde el arranque contra el Brujas, hoy en la Champions. «La temporada para mí empieza ahora», afirma el delantero. «Me siento bien. He tenido las lesiones, sí, pero físicamente estoy bien. He tenido dos o tres semanas de trabajo específico y ya estoy entrenando con el equipo, pensando cómo puedo ayudar al grupo a ganar», continúa. Tal vez pueda dar la vuelta a lo que sucedió el curso pasado, en el que fue de más a menos. «Después de muchos años en el fútbol, he visto muchas cosas y sé que debo tener calma. Sé que puedo dar mucho al equipo», asegura, y admite que podría repetir las cifras si el equipo funciona como colectivo.

Lewandowski habla con Lamine, pero no de Lamine

Mientras busca su mejor versión y más protagonismo en el campo, fuera de él, por su experiencia, ha mantenido un papel importante. «Con Lamine hablo mucho, pero ahora es mejor no hablar de él. Necesita calma, tiempo, experiencia, pero es normal, es muy joven», reflexionó Lewandowski.

«Durante la semana nos dijo que debemos ser autocríticos y tenemos que mejorar», reconoció Marc Casadó, que va a ser protagonista el próximo mes, en el que no jugará Pedri. Es un hombre de club, listo para cuando sea necesario. El curso pasado asumió bien pasar de titular a suplente con el regreso de De Jong, que ahora es su socio en el medio.

También le faltan al Barcelona los goles de Raphinha, otra víctima de la plaga de lesiones. A estas alturas de la pasada temporada, el brasileño había aportado diez dianas, mientras que ahora sólo han podido ser tres. Él todavía no está listo para jugar. Se está alargando más de lo esperado. Los máximos anotadores del curso son Rashford, Ferran y Fermín, con seis tantos cada uno.