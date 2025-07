Cómo ver gratis los dos partidos de pretemporada que le quedan al Barcelona en Asia

Los partidos de pretemporada del Barcelona en principio sólo se iban a poder ver a través de una suscripción, pero el primero, que los azulgrana jugaron contra el Vissel Kobe en Japón, y que ganaron por 1-3 (marcaron en el equipo español Eric García, Roon; debutaron Joan García y Rashford), tuvo muchos problemas de retransmisión.

El club pidió disculpas y dio explicaciones a través de un comunicado: “El FC Barcelona Informa que en las últimas horas ha recibido un ataque masivo en sus plataformas de streaming provenientes de páginas que intentaban capturar la señal en directo del partido de temporada ante el Vissel Kobe. Ante este alud de peticiones el sistema ha puesto en marcha los mecanismos de defensa pertinentes, los cuales han afectado a la transmisión por la web y la App Culers. Automáticamente se ha tomado la decisión de ofrecer el partido en abierto por las plataformas de YouTube para garantizar la retransmisión del partido. El Club pide disculpas por las molestias causadas y se pondrá en contacto con todas las personas afectadas”.

Cambio de plan

Eso fue en el primer encuentro, cuya segunda parte ya se pudo ver en abierto. Quedó en el aire qué iba a suceder en los siguientes duelos, si se intentaría resolver el problema o cambiar de idea. El Barcelona ya ha dado respuesta: “El FC Barcelona informa a sus socios y seguidores que, debido a los problemas del pasado domingo, los dos partidos que restan de la Blaugrana Tour Asia Edition 2025 by Philips Ambilight (FC Seoul, 31 de julio; y Daegu FC, 4 de agosto) se ofrecerán en abierto por el canal oficial del FC Barcelona en la plataforma YouTube (excepto en Corea del Sur) y de manera gratuita. A pesar de que el Club contrató servicios externos para ofrecer los tres partidos de la gira asiática y contaba con todas las garantías para que los aficionados recibieran un servicio eficiente, esto no fue posible por causas ajenas al Club. Ante esta situación, el Barça no quiere asumir en adelante ningún riesgo más para nuestros aficionados y, por este motivo, ofrecerá los dos partidos restantes en abierto y sin ningún pago por parte de los usuarios. El Club pide disculpas a todos los socios y aficionados del mundo por un servicio que no ha sido ofrecido con los estándares que exige la Entidad y quiere garantizar que estos problemas no se repitan. Además, el FC Barcelona procederá en breve a compensar oportunamente a los aficionados afectados que no pudieron ver el partido".

Dos partidos en Asia, el Gamper y la Liga

La pretemporada del Barça, por tanto, ha pasado de ser “de pago” a poder verse gratis en YouTube. Los partidos que le quedan al campeón de liga son contra el FC Seoul el jueves 31 de agosto, a las 13:00, hora española; y contra el Daegu el lunes 4 de agosto, a la misma hora, las 13:00.

Después de eso, el domingo 10 de agosto, se disputará el Trofeo Joan Gamper, en el que los azulgrana se miden al Como de Cesc Fàbregas. Ese encuentro iba a ser el del regreso al Camp Nou, pero se ha retrasado, y se tendrá que disputar en el estadio Johan Cruff. Será a las 21:00, y en ese caso se podrá ver por televisión a través de Movistar Plus y de TV3.

Lo siguiente ya será el estreno oficial: contra el Mallorca a domicilio, primera jornada de Liga, el sábado 16 de agosto a las 19:30, televisado también en Movistar Plus.